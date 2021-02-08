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中国—中东欧国家合作线上成果展上线

2021年02月08日11:11 | 来源：新华社
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　　新华社北京2月8日电（记者白瀛）由国务院新闻办公室指导、五洲传播出版社主办的中国—中东欧国家合作线上成果展8日上线。

　　中国—中东欧国家合作是中欧合作的重要组成部分和有益补充，是“一带一路”倡议融入欧洲经济圈的重要承接带。

　　据主办方介绍，本展览精选反映高层引领、典型项目、重大活动、民间往来等内容场景的145幅图片，集中展示自2012年中国—中东欧国家合作启动以来，中国同阿尔巴尼亚、波黑、保加利亚、克罗地亚、捷克、爱沙尼亚、希腊、匈牙利、拉脱维亚、立陶宛、黑山、北马其顿、波兰、罗马尼亚、塞尔维亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚等17个中东欧国家在基础设施建设、经贸金融投资、绿色环保发展、农业产业融合、文旅教育合作、中小企业对接、科学技术创新以及携手抗击疫情等方面取得的丰硕成果，阐释了中国与中东欧国家秉持平等相待、互利共赢、包容开放原则，推动自由贸易，深化互利合作，推动构建人类命运共同体的行动和愿景。

　　主办方负责人称，该展览凝聚了中国—中东欧国家合作成果丰硕、惠及各方、发展潜力巨大的共识，为未来深化合作注入更多的信心和正能量。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)

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