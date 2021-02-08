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美国新冠肺炎确诊病例超过2699万 研究显示变异新冠病毒正在美国快速传播

2021年02月08日09:47 | 来源：人民网-国际频道
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人民网华盛顿2月7日电 （记者李志伟）据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间2月7日晚6时，全美共报告新冠肺炎确诊26990685例，死亡463305例。过去24小时，美国新增确诊94073例，新增死亡1462例。

《纽约时报》报道说，美国加州斯克利普斯研究所病毒学家克里斯蒂安·安德森及其团队一项新研究表明，在英国首次发现的新冠病毒变异株正在美国迅速传播，大约每10天相关病例就会增加一倍。研究显示，在美国、英国发现的新冠病毒变异株比其他变异株的传播率要高30%至40%。随着更多数据出现，这一数字还可能继续上升。该研究小组预测在1个月内，英国发现的新冠病毒变异株可能将成为美国主要的传播病毒，并可能导致大量新增病例和死亡病例。美国疾控中心的数据显示，在美国已报告611例英国发现的新冠病毒变异株感染病例。

7日，美国职业橄榄球大联盟总决赛暨“超级碗”将举行。“超级碗”是美国电视收视率最高的活动之一。不过，美国国家过敏症和传染病研究所所长福奇说，在目前疫情仍没有得到控制的背景下，球迷还是不要聚集在一起看球和聚餐。在美国大部分地区，确诊病例、住院患者情况正在改善，但公共卫生专家说，如果球迷聚集庆祝，可能会改变这一趋势。

(责编：燕勐、常红)

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