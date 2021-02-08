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美国制裁下“北溪-2”管道项目继续施工

2021年02月08日09:29 | 来源：新华网
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　　“北溪-2”天然气管道项目铺管船“幸运”号（前译“福尔图娜”号）6日开始在丹麦水域施工，继续铺设这条由俄罗斯经波罗的海向德国直接出口天然气的管道。

　　“北溪-2”股份公司6日说，“幸运”号1月24日开始为“北溪-2”项目复工做准备，已完成海底作业测试，“今天开始在丹麦水域铺设管道”。

　　上月19日，时任美国总统唐纳德·特朗普领导的政府制裁“幸运”号及其所属俄罗斯企业，企图逼停“北溪-2”项目。

　　“北溪-2”由俄罗斯和德国等欧洲国家企业合建，超过90%管道已铺设，待铺设管道大约150公里，其中120公里在丹麦水域，30公里在德国水域。“北溪-2”股份公司是项目运营方和主要建设方，系俄罗斯天然气工业股份公司附属企业。

　　特朗普政府2019年底出台制裁措施，威胁“北溪-2”参建企业。建设方之一瑞士全海洋公司随即暂停铺设管道，项目因而停滞，2020年12月复工。“北溪-2”股份公司以“幸运”号代替全海洋公司铺管船。

　　特朗普政府制裁“幸运号”及其所属企业后，又有两家欧洲企业宣布退出“北溪-2”项目。

　　美国总统约瑟夫·拜登领导的新政府同样意欲阻止“北溪-2”项目。国务卿安东尼·布林肯上月说，拜登将指示政府用一切手段说服德国等美方盟友停止推进这个项目。

　　“北溪-2”投入使用后，俄罗斯向德国出口的天然气可以增加一倍。德国总理安格拉·默克尔5日指责俄罗斯对反对派人士阿列克谢·纳瓦利内的判决，但强调德方不会把“北溪-2”项目与纳瓦利内事件挂钩，将与俄方保持对话。（吴宝澍）（新华社专特稿）

(责编：刘叶婷、刘洁妍)

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