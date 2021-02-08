美国国务卿安东尼·布林肯6日宣布，暂停由上届政府与三个中美洲国家分别签署的“安全第三国”协议。

这项协议旨在阻挡中美洲非法移民北上前往美国。美联社报道，暂停协议是美国新总统约瑟夫·拜登更改上届政府移民政策的步骤之一。

【停协议】

布林肯6日说，美方已经暂停这份协议，已通知萨尔瓦多、危地马拉和洪都拉斯政府启动终止“安全第三国”协议的进程。

2019年，时任总统唐纳德·特朗普领导的美国政府与上述中美洲三国分别签署协议，这三个国家同意发挥“缓冲带”作用，阻挡中美洲国家非法移民北上前往美国。按照协议，想要跨越美国与墨西哥边界入境美国的非法移民必须先在这三个国家申请庇护。

“拜登政府认为，为应对地区移民问题，我们有更合适的方式与其他国家政府配合，”布林肯说，美方愿意与中美洲国家政府合作，帮助缓解非法移民来源地的治安和贫穷问题。

2018年以来，中美洲赴美移民潮不断扩大。洪都拉斯、危地马拉和萨尔瓦多一些民众因贫穷、暴力等原因，以步行和搭乘顺风车等方式，行进数千公里，寻求入境美国。

布林肯说：“要说清楚的是：美方最新举措并不意味着美国（向非法移民）开放边界……法律必须得到执行。”

【受欢迎】

按布林肯的说法，美方向危地马拉转移非法移民的程序2020年3月中旬起暂停，与洪都拉斯和萨尔瓦多签署的“安全第三国”协议则根本不曾落实。

危地马拉政府5日说，美方正在叫停“安全第三国”协议，危地马拉欢迎此举。

美联社报道，截至2020年12月，美国向危地马拉转移939名由洪都拉斯和萨尔瓦多北上的非法移民，其中不少人回国。只有20人在危地马拉申请庇护，但未获批。

今年1月，大约8000名中美洲非法移民组成的队伍从洪都拉斯入境危地马拉，意欲继续北上前往美国南部边境。危地马拉政府派安全部队加以阻拦，启动遣返程序。（杜鹃）（新华社专特稿）

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