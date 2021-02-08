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伊朗认为美国调整也门政策无助化解危机

2021年02月08日09:28 | 来源：新华网
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　　伊朗外交部6日说，美国调整也门政策有助“纠正以往错误”，但无法化解危机。

　　美国总统约瑟夫·拜登4日承诺，美国政府将不再支持沙特阿拉伯所主导多国联军在也门的军事行动。伊朗外交部发言人赛义德·哈提卜扎德6日说：“（美国）停止支持……沙特（主导）的多国联军，如果不是政治策略，可能是迈向纠正以往错误的一步。”

　　不过，哈提卜扎德强调，“这无法解决也门问题……导致也门食品和药品短缺、大量民众因而丧生的海陆空封锁必须解除，沙特等国发动的军事攻击必须结束”。

　　他说伊朗“支持国际社会任何结束也门战事的努力”，呼吁“好战国家”意识到“侵入也门的战略失误”并承认错误。

　　也门胡塞武装2014年夺取首都萨那，后续控制也门大片地区。沙特主导的多国联军2015年介入也门战事，帮助也门政府打击胡塞武装。持续战乱和饥荒导致大量民众流离失所，也门陷入严重人道主义危机。

　　沙特等国指认伊朗支持胡塞武装、发动“代理人战争”。伊朗一向否认。（完）（包雪琳）【新华社微特稿】

(责编：刘叶婷、刘洁妍)

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