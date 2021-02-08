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近六成日本人认为东京奥组委主席不称职

2021年02月08日09:27 | 来源：新华网
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日本共同社7日发布的民意调查结果显示，近六成调查对象认为东京奥运会组织委员会主席森喜朗“不称职”。森喜朗3日称，增加日本奥委会女性理事人数会让今后开会耗费太多时间。这一言论招致舆论批评。

共同社6日至7日在全国开展电话调查，得到1023份回答。就森喜朗发表歧视女性言论一事，59%的调查对象认为他作为东京奥组委主席“不称职”，认为他称职的只有6.8%。女性回答者中，仅4.2%认为他称职。

森喜朗4日收回不当言论并致歉：“我的话有悖奥林匹克精神，不合适，我道歉。”记者问他是否适合继续担任东京奥组委主席，他反问“你觉得呢？”

共同社报道，这场道歉记者会似乎并未消解舆论不满，反而“火上浇油”。日本网友4日在“改变”网站发起签名活动，要求有关方面考虑森喜朗是否适合继续担任东京奥组委主席，截至7日晚收到超过12.8万个签名。

不过，共同社记者注意到，尽管首相菅义伟等多名政界人士批评森喜朗的不当言论，但政府和体育团体没有要求森喜朗辞职。共同社解读，日本政府和民间舆论就这一问题的态度显现“温差”。

这家媒体解读，森喜朗在日本政经界、体育界和地方政府中有强大影响力，而且日本政府担心在新冠疫情期间更换奥组委一把手可能给东京奥运会带来重大打击。

最新民调显示，47.1%的调查对象认为东京奥运会和残奥会应该再次延期，35.2%认为应该取消，14.5%支持按计划举行。另外，首相菅义伟内阁支持率首次降至40%以下，为38.8%，不支持率为45.9%。（刘秀玲）（新华社专特稿）

(责编：刘叶婷、刘洁妍)

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