新华社开罗2月7日电（记者李碧念）中国驻埃及大使馆7日举行记者会，中国驻埃及大使廖力强以网上直播形式，重点宣介中国将向埃及和阿盟秘书处提供新冠疫苗援助。

廖力强在记者会上说，疫苗是中埃合作抗击疫情的重要领域。中方近日决定向埃及提供一批新冠疫苗援助，并愿为埃采购中国企业生产的疫苗提供便利。此举体现了中埃两国元首间的深厚情谊和中国人民对埃及人民的真挚感情，将帮助埃及早日战胜疫情。中国还将向阿盟秘书处援助一定数量的新冠疫苗。

廖力强表示，病毒没有国界，人类命运与共，团结合作是战胜疫情最有力的武器，疫苗不应是少数国家享有的“奢侈品”。中方正在向14个发展中国家提供疫苗援助，并将向其他38个有需要的发展中国家援助疫苗；中方已正式加入“新冠肺炎疫苗实施计划”，决定向“实施计划”提供1000万剂疫苗，主要用于发展中国家急需；中方支持国内企业同国外的合作伙伴开展疫苗联合研发和合作生产；中国支持有关企业向急需获取疫苗、认可中国疫苗、已授权在本国紧急使用中国疫苗的国家出口疫苗。

廖力强说，中方将继续在力所能及范围内，及时向有关国家特别是发展中国家提供疫苗，为构建人类卫生健康共同体作出贡献。中方也期待国际社会共同努力，各方拿出实际行动，促进疫苗在全球的公平分配和使用，为国际社会早日战胜疫情作出积极贡献。

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