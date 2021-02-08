活动宣传海报。巴黎中国文化中心供图

人民网巴黎2月8日电 （记者刘玲玲）巴黎中国文化中心2021辛丑牛年“欢乐春节”系列活动近日在“云端”正式拉开帷幕，受到广大网友的广泛关注和积极参与。

为扩大系列活动影响，吸引更广大受众参与，中心自腊八节起，即开始进行为期两周的预热宣传，在各社交媒体平台先后推送二十四节气之大寒及立春介绍、腊八节民俗文化推介、小年习俗讲解、牛年生肖剪纸教程、团圆饭介绍等原创内容，向网友们深刻阐述了“百节年为首”的重要地位，并详细介绍了本次欢春系列活动的内容安排。

活动正式上线当天，特别推出剪纸动画片《过年》，通过将非遗剪纸与二维动画相结合的创新方式，以中国“年”故事为背景，在讲述春节所承载的辞旧迎新、感恩祝福、团圆和谐、憧憬未来的文化内涵的同时，生动展示了春节丰富多彩的文化民俗魅力。

兼顾趣味性、文化性、互动性的预热和开幕活动，受到了广大法国网友和在法同胞的喜爱，大家踊跃参与中心围绕“欢春”举办的投票互动，并纷纷在中心各社交媒体账号上留言点赞。网友莉迪亚·拉欧阿里说：“感谢分享，美食工坊的节目预告看得我很有胃口！”网友桑德琳娜·耶拜耳表示，剪纸的动画十分漂亮生动。网友罗南·希维看过剪纸动画片后表示：“这让我想到了最近一篇关于中国村庄延续传统剪纸艺术的报道。其中一个年轻的电影从业者在去年10月的北京动漫周使用剪纸的方式呈现了他的作品。”

据介绍，20余项精心策划的“欢乐春节”活动，将按计划陆续登陆中心官网、微信公众号及各大海外社交媒体平台，与法国民众分享中国传统节日的喜悦，送上新春的祝福。

活动海报。巴黎中国文化中心供图。

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