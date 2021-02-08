新华社万象2月8日电（记者章建华）中国政府援助老挝的新冠疫苗8日凌晨由中国圆通速递货运包机运抵老挝首都万象，老挝卫生部长本贡和中国驻老挝大使姜再冬到机场迎接。

本贡在致辞中感谢中国政府和人民的关心与援助。他说，此次援助意义重大，解决了老挝当前抗疫的迫切需求，对保护人民健康、恢复社会经济有重要作用，也是两国全面战略合作伙伴关系、“四好”精神以及老中命运共同体的真切写照。

本贡表示，中国疫苗已经证明了其安全性和有效性。老挝卫生部高度评价中国疫苗，他本人以及老挝副总理宋迪和部分一线医务人员已接种中国疫苗，对接种后的效果感到满意。他说，中国生产的疫苗对于全球抗击新冠疫情意义重大，将助力全世界人民用上安全有效的疫苗。

姜再冬说，中老是守望相助的命运共同体。在中国抗击疫情的关键时刻，老挝人民给予中国兄弟般的真诚帮助，我们铭记于心。当前老方防控工作面临巨大压力，恢复社会经济存在迫切需求，我们感同身受，把老挝列为首批提供疫苗援助的国家。这既是中老推进命运共同体建设的具体举措，也是共同构建人类卫生健康共同体的生动实践，必将助力老挝更好地实现控制疫情、恢复经济、人民安康、山河无恙的热切期望。

中国此次援助老挝的新冠疫苗是中国国药集团生产的疫苗。

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