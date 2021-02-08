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促进全球疫苗公平分配（和音）

2021年02月08日09:05 | 来源：人民网－人民日报
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　　让疫苗成为发展中国家民众用得上、用得起的公共产品，向应对疫情能力薄弱的国家和地区提供力所能及的帮助，这是应当坚守的公平正义

　　

　　抗击新冠肺炎疫情，是国际社会当前面临的最紧迫任务。世界卫生组织总干事谭德塞最近发出警告，全球范围内新冠肺炎疫苗不公平分配将造成严重影响，期望各国行动起来，全力实现在今年前100天内为所有国家优先人群接种疫苗，并且高度重视“新冠肺炎疫苗实施计划”运行面临的困难，特别是2月、3月存在的巨大供苗缺口。

　　关键时刻见担当。应世界卫生组织方面请求，中方日前宣布向“新冠肺炎疫苗实施计划”提供1000万剂疫苗，主要用于发展中国家急需。这是中方促进疫苗公平分配，推进国际抗疫合作，践行人类卫生健康共同体理念的又一重要举措。

　　中方去年5月即宣布，中国新冠疫苗研发完成并投入使用后，将作为全球公共产品，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可担负性作出中国贡献。中国政府首批对外援助新冠疫苗近日已转交巴基斯坦，正在向文莱、尼泊尔、菲律宾、缅甸、柬埔寨、老挝、斯里兰卡、蒙古、巴勒斯坦、白俄罗斯、塞拉利昂、津巴布韦、赤道几内亚等13个发展中国家提供疫苗援助，下一步将向其他38个有需要的发展中国家援助疫苗。这是当前世界迫切需要的“言出必行”。英国政治和国际关系分析师汤姆·福迪评价：“中国疫苗才是全球大部分地区将会接受的产品。”美国《纽约时报》近日发表的评论指出，中国疫苗有望成为“发展中国家的生命线”。

　　中国疫苗的安全性和有效性得到国际公认。来自多国的临床试验评价，发表在国际知名医学期刊《柳叶刀》的研究报告，都对中国疫苗投下了信任票。据不完全统计，迄今已有40多个国家提出了进口中国疫苗的需求，还有一些国家已经批准使用中国疫苗。印度尼西亚总统佐科、土耳其总统埃尔多安、塞舌尔总统拉姆卡拉旺带头接种中国疫苗，塞尔维亚总统武契奇冒着严寒在停机坪等候、迎接首批中国疫苗，智利总统皮涅拉出席了中国疫苗运抵后举行的仪式。“中国疫苗是隧道深处的一道光”“安全可靠，值得信赖”“在我们最困难也是最需要的时刻到来”……来自国际社会的这些评价，折射出感激，也彰显着信心。

　　疫情持续考验良知，检视出义利观。值得强调的是，贫富从来都不应是取舍生命健康权的依据。让疫苗成为发展中国家民众用得上、用得起的公共产品，向应对疫情能力薄弱的国家和地区提供力所能及的帮助，这是应当坚守的公平正义。病毒没有国界，人类必须依靠科学理性的力量，弘扬人道主义精神，擎起团结合作这一战胜疫情的最有力武器。


　　《 人民日报 》（ 2021年02月08日 03 版）
(责编：刘叶婷、刘洁妍)

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