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西媒：国会山暴乱使美国武器销量再创新高

2021年02月08日09:03 | 来源：新华网
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　　据西班牙《先锋报》网站2月6日报道，由于新冠肺炎疫情、国会山暴乱事件，以及政府换届等原因，美国当前形势充满着不确定因素。

　　报道称，所有这些都反映在今年1月美国军械登记数字中。根据调查和《华盛顿邮报》提供的数据，在此期间美国售出了超过200万支枪支。这意味着与往年同期相比增长80％，以及单月销售纪录第三高。

　　报道指出，过去几个月中，美国经历了疫情封控和街头种族抗议活动，并正处于大选前夕。在这几个月中，犯罪记录调查申请以及手枪、步枪和弹药购买申请数量一直保持稳定。今年1月份的枪支销售数量依然保持2020年的这种增长趋势，2020年全美共售出近2300万件武器，比2019年的注册数量增加64％。

　　据报道，目前最抢手的两种武器——手枪和弹药存在严重的供应问题。许多供应点的手枪库存很少，而它们的所有弹药都已经售完，短时间内制造商又不能补充新的供货。

　　报道称，武器销售最火爆的月份是去年6月，共售出280万件武器。这次销售热潮是因为明尼阿波利斯的黑人乔治·弗洛伊德被警察跪压致死导致发生抗议示威活动而引起的。枪支销售热潮在7月份继续，当月销售枪支250万件。

　　报道还称，从7月份开始出现了新的销售现象。许多枪支购买者是第一次购枪，他们以前从未想过要购枪，但是动荡的局势让他们改变了想法。

　　报道指出，由于特朗普总统拒不接受选举结果，导致社会局势不稳定，并促使1月6日发生暴徒冲击国会山事件，此事成为导致枪支购买再创新高的决定性因素。

　　据悉，一系列因素同时发生，例如极端右翼和白人至上主义公众情绪暴涨，使得许多公民担心人身安全。新泽西州和存在大量极端民兵组织的密苏里州是枪支销售增长最多的两个州。（编译/王露）

(责编：刘叶婷、刘洁妍)

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