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60万剂中国疫苗抵达柬埔寨 首相洪森亲自接收

2021年02月08日08:44 | 来源：人民网-国际频道
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中国疫苗抵达金边。中国驻柬埔寨大使馆供图
中国疫苗抵达金边。中国驻柬埔寨大使馆供图

人民网曼谷2月7日电 （记者赵益普）当地时间7日下午，中国政府向柬埔寨政府捐赠的60万剂国药新冠疫苗抵达金边，柬埔寨成为首批接受中国疫苗援助的国家之一。柬埔寨首相洪森赴金边国际机场，亲自接收中国疫苗。

洪森在迎接仪式上表示，柬埔寨有句谚语说：“挚友难时必相助。”疫苗援助是柬中两国和两国人民铁杆情谊和紧密合作的又一力证，必将有力推动两国全面战略合作伙伴关系发展和命运共同体建设。”洪森表示，柬政府和人民衷心感谢中国政府和人民无私援助的新冠疫苗。

洪森强调，中国国药集团生产的新冠疫苗有着公认的安全性和有效性，获得世界多国大量订单。柬方将本着高度负责任的态度，用好中方提供的疫苗，更好地保护柬埔寨人民的生命安全和身体健康。

中国驻柬埔寨大使王文天表示，自新冠疫情暴发以来，中柬两国和两国人民守望相助、共克时艰，希望这些疫苗能为柬方抗击疫情发挥积极作用。作为柬埔寨的“铁杆”朋友，中方将继续加强与柬的抗疫合作，并将在力所能及的范围内继续向柬提供抗疫援助，直到柬彻底战胜疫情。

据了解，中方无偿捐赠柬方的首批60万剂新冠疫苗中，包括了中国军队向柬军提供的30万支疫苗，柬埔寨军队是首批接受中国军队新冠疫苗援助的外国军队。根据此前双方约定，中方援柬疫苗总计100万剂，此次的60万剂是首批。预计本月10日，柬埔寨的疫苗接种工作将在金边市甘密医院启动，医疗工作者已为此做好充分准备。

(责编：燕勐、常红)

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