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应对气候变化，中国说到做到（国际论道）

本报记者 贾平凡
2021年02月08日06:13 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　2月2日,黑颈鹤在贵州草海。
　　新华社记者 杨文斌摄

　　图为江西省赣州市安远县三百山风景名胜区，游客徜徉在玻璃天桥上，领略苍松环抱的“天然氧吧”风貌。
　　 朱海鹏摄（人民视觉）

　　2月1日，《碳排放权交易管理办法（试行）》正式在中国全国范围内试行，全国碳市场也同步上线。碳排放权交易是控制温室气体排放的一种市场化手段。此举引发外媒广泛关注。日本《日经亚洲评论》刊文称，这是中国大幅削减温室气体排放计划的关键组成部分。

　　减少温室气体排放是应对全球气候变化的重要环节。近年来，中国接连宣布的国家自主贡献新举措，彰显了中国积极应对气候变化、走绿色低碳发展道路的雄心和决心，极大提振了全球气候治理的信心。对此，国际社会赞赏有加。

　　

　　取得令人振奋成就

　　法国《回声报》2月1日刊发题目为“中国启动全球最大碳交易市场”的文章称，中国碳排放权交易市场规模及交易量将远远超出欧洲的碳市场。中国希望依靠该市场来争取2060年前实现碳中和的目标。

　　国际能源署可再生能源市场和政策高级分析师海米·巴哈尔认为，中国积极应对气候变化，坚持绿色低碳发展并提出碳中和目标，对于应对全球气候变化而言非常重要。“中国是全球可再生能源领域的领导者，在未来几年仍将遥遥领先。”

　　“中国从不同维度采取有效行动，通过发展可再生和清洁能源、清退低效产能、政策引导新能源车普及、新增绿色建筑面积等，积极落实减排责任。中国引领全球减排行动的作用举足轻重。”波士顿咨询公司发布《中国气候路径报告》指出。

　　卫星图像显示，2000年以来，全球新增绿化面积的1/4来自中国。《自然》科学期刊发表研究成果，惊叹“中国森林碳吸收量对全球的贡献”。

　　日本丽泽大学教授三潴正道认为，近年来，中国生态文明建设取得辉煌成就，民众参与生态文明建设的自觉性和主动性显著增强。

　　“在过去5年时间里，中国生态环境朝着积极的方向变化。这一转变让人惊叹。”联合国环境规划署前执行主任埃里克·索尔海姆认为，“在人类历史上，没有一个国家像当下的中国一样，如此快速地改善自然环境。这令人非常振奋。”

　　乌克兰《经济学家报》副总编辑安德里·布扎罗夫表示，在生态文明建设方面，中国做出了非常大的努力，也取得了显著成效。对大多数发展中国家来说，如何在社会发展和环境保护之间求得平衡是一个难题，中国在这方面给出了自己的答案。

　　拥有巨大制度优势

　　“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。”在国际舞台上，中国承诺掷地有声，中国决心有目共睹。

　　伦敦政治经济学院外交与国际战略研究中心高级研究员、中国项目主管于洁指出，生态文明建设不仅是环境保护的需要，而且是中国下一步经济转型的需要，是中国对世界的庄严承诺。这也是中国继续履行气候变化《巴黎协定》的积极表现，显示了大国担当。

　　在日本经济学家江原规由看来，构建生态文明，中国具有得天独厚的优势，尤其是在制度上拥有巨大优势。

　　美国环保协会首席经济学家杜丹德认为：“对于中国和全世界来说，生态文明是一个很有胆识的理念，中国共产党是第一个把生态文明建设写入行动纲领的执政党。”

　　法中友好协会联合会会长阿兰·拉巴特指出，近年来，中国在政策、资金和技术等各层面都加大了环境保护力度。从煤电机组、钢铁企业超低排放改造，工业炉窑、重点行业挥发性有机物治理，到稳步推进垃圾分类、完善生态补偿制度等，“这些工作的顺利推进，归功于中国不断完善的生态环境保护制度，不断创新的生态治理和保护方式以及民众广泛参与。”

　　美国环保协会中国项目主任张建宇认为，中国政府有强大的执行能力，因此，当政府意识到环保问题的重要性时，就可以打破利益藩篱。一旦中国生态文明建设的“睡狮”觉醒，所爆发出的优势和能量是传统的西方环保体系无法比拟的。

　　世界银行中国局国别业务主任戴柏乐表示：“中国已经制定了许多非常好的规划。像是在绿色金融领域，中国已成为全球领跑者。除此之外，中国大力推行河长制、湖长制，这些都是非常创新的体制安排。”

　　引领全球绿色复苏

　　“中国给全球生态文明建设带来了希望之光。”美国国家人文科学院院士小约翰·柯布说。

　　古巴国际政治研究中心研究员爱德华多·雷加拉多表示，各国需要推动全球发展向绿色低碳转型，“中国的减排承诺和新发展理念，将有力推动世界可持续发展”。

　　美国中美后现代发展研究院院长菲利普·克莱顿则注意到，中国减排对全球经济发展和生态环境治理产生了积极效应。中国在可再生能源领域进行了大量投资，有助于改变全球能源行业发展格局。

　　斯里兰卡《每日新闻》记者阿什温·赫马萨迦马说：“在经济长期稳定增长的同时，中国在减少能源消耗和节约资源方面做出了巨大努力，中国生态文明建设成就显著，经验值得我们学习和借鉴。”

　　意大利Adnkronos通讯社发表评论认为，保护环境不仅是一项职责，而且可以开拓新的经济前景。

　　“‘十四五’时期，中国环保市场将提供更多国际合作机会，拥抱更多全球合作伙伴。”英国全球技术创新联盟创始人、南京腾森国际技术转移中心首席执行官彼得·腾森认为，中国致力于绿色低碳发展，相关领域发展迅速、基础设施健全，将在新兴科技、清洁技术、新能源汽车等绿色领域承担全球引领角色。

　　联合国环境规划署技术、产业与经济司项目官员伯特·法比安认为，中国在电动车以及公共交通等方面发展很快，通过技术创新，节能环保等绿色产业正在进一步做大，这一广阔的市场也将成为未来的经济增长点，从而促进生产力和社会的进步。

(责编：郝江震、白宇)

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