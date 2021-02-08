据新华社首尔2月6日电 （记者陆睿、杜白羽）韩国防疫部门6日宣布放宽非首都圈地区的部分防疫措施，允许餐厅等多人聚集场所的营业时间延长至22时。

据韩国中央灾难安全对策本部当天发布的消息，韩国政府决定继续维持各地当前防疫级别至2月14日，即首尔、仁川、京畿道等首都圈地区维持2.5级，非首都圈维持2级。同时，考虑到疫情常态化对经济造成较大影响并且非首都圈地区新增确诊病例数稳步下降，政府决定允许非首都圈地区的餐厅、咖啡厅、健身房、KTV等场所每日营业结束时间从21时延长至22时。

不过，中央灾难安全对策本部提示，在首都圈，本周平均日增确诊病例258例，与上周相比小幅增加。目前，全国疫情减缓势头出现停滞，疫情存在再次扩散的风险，首都圈尤为明显。因此，春节假期期间韩国全国将继续实施禁止5人及以上聚会的措施。

据韩国中央防疫对策本部6日通报，5日韩国新增新冠肺炎确诊病例393例，累计确诊80524例。

《 人民日报 》（ 2021年02月08日 16 版）

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