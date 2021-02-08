本报驻澳大利亚记者 刘天亮

近日，西澳大利亚州首府珀斯附近再次发生山林大火。大火已烧毁80多栋房屋，过火面积超过1.1万公顷，造成1300户家庭断电。

“气候变化的影响，最终将通过极端而非平均的变化来感知。”新南威尔士大学气候变化研究中心学者莎拉·珀金斯—基尔帕特里克指出，从历史数据看，极端天气事件在澳大利亚呈现日益频繁的趋势。过去200年中，澳大利亚最致命的山林大火分别发生在1851年、1939年、1983年、2009年，最近的一次是2019年至2020年，其发生间隔正在迅速缩短。此外，鉴于海水温度上升，澳大利亚大堡礁发生大规模珊瑚白化事件的频率也逐渐升高，过去5年内就发生了3起。1995年以来，随着海洋温度上升，大堡礁中的珊瑚损失了一半。

澳大利亚民间组织气候委员会近日发布的一份报告称，未来几十年，极端天气事件或将越发频繁冲击澳大利亚，这与气候变化密切相关。去年11月，澳大利亚气象局、联邦科学与工业研究组织联合发布的《2020年气候状况报告》中也发出类似警告，称澳大利亚气候将持续变暖，政府和民众要为更长的火灾季、干旱天气、海洋热浪，以及热带气旋天气作好应对准备。

气候变化问题严重冲击澳大利亚民众正常生活。2019年至2020年发生的严重林火灾害造成30多人遇难，数千栋建筑物被毁，保险公司收到的索赔金额超过7亿澳元（1美元约合1.3澳元）。山火、干旱等对农牧业生产和生态环境恢复造成长期影响。据澳大利亚广播公司报道，澳大利亚新南威尔士州灌溉委员会发现，气候变化正在损害当地的水资源供应，过去20年中，河水流入量几乎减少了一半。

未来极端天气给澳大利亚带来的损失可能进一步加剧。澳大利亚气候委员会1月底发布的报告显示，过去10年，极端天气给澳大利亚造成的损失达350亿澳元。和上世纪70年代相比，几乎翻了一倍。到2038年，每年的损失可能高达1000亿澳元。

（本报堪培拉2月7日电）

《 人民日报 》（ 2021年02月08日 16 版）

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