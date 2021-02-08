本报驻德国记者 花 放

德国联邦教研部日前宣布，将投入约7亿欧元资助该国3个氢能重点研究项目，以解决水电解槽批量生产、海上风能制氢和氢气安全运输方面的技术障碍，加速落实国家氢能源战略。

2020年6月，德国政府正式出台国家氢能源战略，并专门成立国家氢能委员会，计划投资90亿欧元支持氢能源发展。德国政府希望氢能可以成为其“脱碳”战略的核心组成部分，从而在本世纪中叶实现碳中和。

为更好落实国家氢能源战略，德国联邦教研部以创意竞赛的形式，向专业人士及普通民众就氢能生产、运输和运用等征集意见并给予资助。此次的3个重点研究项目均从竞赛中选出，预计未来4年还将有超过200个来自科技界和经济界的合作伙伴参与其中。

去年8月，德国首个氢技术设施实验项目在濒临北海的石荷州西海岸地区正式启动。依托充足的风能和优越的地质储藏条件，德国希望在当地打造一条绿色氢能相关的完整产业链：海上风电厂为前期建设的电解水制氢设备提供电能，电解时产生的废热可直接应用到工业领域，副产物氧气将用于当地水泥厂生产，以降低碳排放量。除并入燃气管道外，氢气还将和水泥厂产生的二氧化碳一起用作生产甲醇，以及转化到航空运输燃料等应用领域。

在德国政府投入的90亿欧元氢能源支持资金中，预计将有约20亿欧元用于国际合作。国家氢能源战略还为德国建立具有国际影响力的氢能经济制定了路线。目前在石荷州的氢技术设施实验项目中，已经有两家丹麦企业参与其中。德国联邦教研部还在非洲西部和南部资助项目，研判在当地生产并出口绿氢的可能性。

德国各联邦州政府和企业也高度重视发展氢能经济。北威州于去年11月公布了本州的“氢气路线图”，在这一框架下，该州的3家大型企业已经开始规划一个联合电解制氢项目：电解供应商蒂森克虏伯伍德氯工程公司将在杜伊斯堡市建造一个水电解厂，由能源企业施蒂格进行能源结构化供应并运转工厂，再向蒂森克虏伯钢铁公司完成氢气输送。合作三方均计划以投资者身份参与，共同筹集私人和公共资金。

（本报柏林2月7日电）

《 人民日报 》（ 2021年02月08日 16 版）

(责编：郝江震、白宇)