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扩大基础设施建设  加强失业人员培训

哈萨克斯坦综合施策保障就业

本报驻哈萨克斯坦记者  周翰博
2021年02月08日06:05 | 来源：人民网－人民日报
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　　哈萨克斯坦总理马明近日在政府扩大会议上宣布，2021年哈萨克斯坦将继续执行《2020—2021年就业路线图》计划（简称就业计划），为民众提供就业帮助。

　　哈萨克斯坦政府于2020年3月批准了就业计划。该计划由哈劳动和居民社会保障部联合各地区相关部门共同制定，计划通过实施公共基础设施和普通居民住房建设与改造项目，在国家和地区层面创造约69万个就业岗位，其中1/3为永久性工作岗位。

　　过去一年，哈政府在就业计划框架下，累计实施了约6700个基础设施建设项目，帮助23.9万余人实现就业，一定程度上缓解了失业难题。目前，卡拉干达州共计实施了624个建设项目，总价值约为620亿坚戈（1美元约合420坚戈），包括居民点改造，住房和公共基础设施修复以及学校、幼儿园、传染病医院、体育场馆建设等，累计创造就业岗位1.6万多个。图尔克斯坦州新增就业岗位超过2.5万个，东哈萨克斯坦州和哈最大城市阿拉木图新增就业岗位均超过2.1万个。

　　除了推进基础设施建设，哈萨克斯坦各级政府还采取其他措施积极引导和帮扶民众创业。图尔克斯坦州企业家协会主席纳西普别科夫近日表示，2020年该州累计培训3676人，培训内容主要涉及农业和服务业，1500名本地学员获得了国家和州政府的一次性补贴或优惠贷款。“大批经过培训的学员已经开始自主创业，并创造了约2000个永久性就业岗位”。

　　哈萨克斯坦总统托卡耶夫表示，政府将为今年的就业计划拨出专项资金1万亿坚戈，其中98.2%已落实到位。政府还将出台一系列保障就业的配套措施。马明指出，2021年将成立由政府和“阿塔梅肯”全国企业家协会共同参与的小额信贷机构，专门为失业人员创业提供融资支持。政府补贴、优惠贷款以及小额信贷的规模预计将超过7000亿坚戈。此外，政府还将继续为失业人员再就业培训提供资金和政策支持。

　　（本报努尔苏丹2月7日电）


　　《 人民日报 》（ 2021年02月08日 16 版）
(责编：郝江震、白宇)

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