本报驻比利时记者 张朋辉

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欧盟近期加紧落实“恢复基金”，通过提供优惠贷款等方式，努力缓解成员国财政压力、稳定就业市场。在各项刺激政策的推动下，欧盟经济整体表现好于预期，相关机构预计欧盟经济有望进一步反弹。

国际货币基金组织（IMF）近日在《全球经济展望报告》更新内容中预测，2021年欧元区经济将增长4.2%。市场研究机构埃信华迈分析认为，欧盟制造业数据持续呈现向好趋势，制造业已经成为引领欧盟经济复苏的重要动力。

经济数据好于预期

欧盟统计局日前发布的初步数据显示，尽管欧盟经济2020年出现萎缩，但在欧盟及各成员国积极政策的推动下，衰退幅度大幅小于此前预期。

据统计，欧元区19国2020年国内生产总值（GDP）同比下滑6.8%，欧盟27国GDP下滑6.4%。2020年第三季度，欧盟经济强劲反弹，欧元区和欧盟经济环比分别增长12.4%和11.5%。受第二波疫情影响，欧盟经济在去年第四季度再度下行，但环比经济萎缩幅度在1%以下，大大好于欧洲央行此前预测的收缩2.2%。

值得注意的是，欧元区制造业指数已经连续7个月处于扩张区间，其中德国、荷兰等制造业比重较大的国家经济复苏势头更加明显。以德国为例，去年11月德国商品出口额环比上升2.2%，连续第七个月环比上升，商品进口额环比上升4.7%。

不少经济学家认为，欧盟各国为应对第二波疫情采取的防疫措施对经济的影响明显缓和，未来欧洲经济反弹前景较为乐观。IMF首席经济学家吉塔·戈皮纳特认为，欧盟经济恢复进程较为曲折，主要受多种因素影响：一是疫情造成诸多行业停摆，希腊、西班牙、意大利等欧盟国家严重依赖旅游业，旅游业又是受疫情冲击最为严重的行业之一；二是中小企业受疫情冲击比跨国企业更大，而欧洲的中小企业众多。

“恢复基金”加紧落实

眼下，欧盟正加紧落实“恢复基金”，推动经济重回增长轨道。欧盟委员会近日宣布向意大利、比利时、波兰等9个国家提供总计140亿欧元的优惠贷款，以帮助成员国纾解财政压力，稳定就业市场。此次拨款为“缓解失业风险紧急援助”项目，是欧盟“恢复基金”的一部分。

据悉，“缓解失业风险紧急援助”项目将一直持续到2022年底，债券发行规模最高可达1000亿欧元。这一项目受到欧盟成员国欢迎，在债券市场也获得超额认购。去年7月，欧盟领导人就总额为7500亿欧元的“恢复基金”达成一致，去年12月就落实“恢复基金”达成协议。但受欧盟内部程序限制，“恢复基金”框架下的多数资金仍未发放到位。

欧元集团主席帕斯卡尔·多诺霍分析，面对前所未有的疫情冲击和经济挑战，欧盟国家多措并举，持续出台有效应对措施：一是在成员国层面，充分运用税收、社会保障体系和政府补贴，全力保护就业；二是在欧盟层面，出台“恢复基金”大规模经济刺激计划，加强欧盟应对经济萎缩的政策工具，并努力推动欧盟经济的绿色与数字转型；三是欧洲央行实施紧急资产购买计划，向市场注入了流动性。

根据“恢复基金”发放计划，各成员国需在4月底前提交详细的资金使用计划，待欧盟委员会批准后，有望在今年下半年开始获得发放的资金。希腊等多个成员国都表示希望加快资金发放速度，以缓解经济压力。欧盟委员会主席冯德莱恩呼吁欧盟各成员国快速批准欧盟“恢复基金”，力争半年内开始发放“恢复基金”。

葡萄牙将推动落实“恢复基金”当作担任欧盟轮值主席国工作的重中之重，强调推动欧盟及其成员国利用“恢复基金”和欧盟多年预算框架提供的创新工具，努力实现“一个更加公平、绿色、数字化”的经济复苏。

复苏前景总体看好

欧洲央行认为，欧盟经济2021年有望加速反弹，但复苏前景仍面临诸多不确定性。

多诺霍认为，2021年欧元区经济增长态势将比前一年更好，新冠疫苗接种计划将加速推动社会经济秩序恢复正常，欧盟此前出台的紧急援助措施等也发挥了显著作用。当前，欧盟经济恢复应该逐步转向深挖自身经济潜力。

欧洲央行行长拉加德日前表示，欧元区经济复苏虽然有延迟，但并未“脱离轨道”，2021年有望成为欧洲经济的“复苏之年”，但复苏的第一阶段仍将伴随高度不确定性，第二阶段则向数字化、绿色转型。拉加德称，欧洲央行将继续通过提供有利的融资条件，支持欧元区经济增长。

得益于临时就业补助措施等，欧盟劳动和就业市场保持了稳定。德国安联保险分析称，2020年，欧盟及其成员国就业补助计划帮助欧盟前五大经济体保住了约4500万个就业岗位，约占这些国家总就业人数的1/3。

欧盟智库布鲁盖尔研究所研究员托马斯·威瑟评论认为，欧盟国家财政政策在缓解疫情对社会、经济影响方面发挥着关键作用。当前疫情仍未得到遏制，经济复苏前景存在不确定性，2021年这些财政刺激政策仍将持续。不过，欧盟必须要考虑刺激经济增长的长期计划，合理统筹经济恢复与债务管理，及时作出政策选择。

欧洲国际政治经济研究中心高级经济学家奥斯卡·几内亚对本报记者说，欧盟国家处于抗击疫情、恢复经济的关键时期，“恢复基金”的顺利落实能够给欧盟经济带来更多利好，尤其是对财政紧张的南欧和中东欧国家来说，“恢复基金”的作用更为关键。欧盟内部经济发展不平衡，受疫情影响程度不一，面临的挑战也不尽相同，对此，要有针对性地推出应对方案。欧盟可以通过落实“恢复基金”，推动欧盟绿色与数字转型，同时推动必要的结构改革，建立更加坚韧的共同财政政策，以更好应对危机。

（本报布鲁塞尔2月7日电）

《 人民日报 》（ 2021年02月08日 16 版）

(责编：郝江震、白宇)