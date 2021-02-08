本报驻委内瑞拉记者 张卫中

沥青摊铺机平稳前进，几名工人在一旁辅助作业，随着压路机有序往复碾压，一条密实平整的路面不断向前延伸……日前，玻利维亚圣克鲁斯市至特立尼达市公路（以下简称“圣特公路”）升级改造项目第二标段沥青路面铺设工作顺利结束。这也是项目首个完成沥青路面铺设的标段。

圣特公路是玻利维亚国家路网的重要组成部分，全线547.7公里。项目分5个标段，其中第二和第五标段由中国港湾工程有限责任公司总承包。

“圣特公路年久失修，许多路段坑洼不平，影响了当地的正常通行和生产生活。”玻利维亚环境专家加布里埃尔表示，中国企业承建项目综合考虑了沿线自然环境、基础设施等各种因素，同时广泛听取当地民众的意见建议，确保施工设计的科学性和可行性。“项目完成后，将进一步加强特立尼达与经济较为发达的圣克鲁斯等主要城市之间的互联互通，便利人员往来和货物运输，推动当地旅游业、农牧业等发展。”

疫情防控期间，中方团队采取严格防疫措施，保障施工平稳有序推进。项目中方负责人封竹青说，项目部制定了细致的疫情防控方案，为施工人员提供充足的防疫物资，除常规的体温测量、日常消杀等防疫措施外，还对所有作业面实行网格化管理。施工期间，中玻双方工作人员做到防疫生产两不误，实现零感染。

“项目为沿线地区提供了大量就业岗位，还为我们培训一批专业技术人员，这对促进玻利维亚未来道路建设发展具有重要意义。”项目玻方总监胡本达表示，“希望大家共同努力，早日完成升级改造，为当地经济发展提供更好基础设施条件。”

（本报加拉加斯电）

《 人民日报 》（ 2021年02月08日 03 版）

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