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外媒关注中国推出暖心举措鼓励就地过年

2021年02月08日05:54 | 来源：人民网－人民日报
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　　为减少疫情传播风险，中共中央办公厅、国务院办公厅日前发出通知，提倡春节假期非必要不流动，要求加强就地过年群众生活保障。各地群众自觉遵守疫情防控要求，各地区各部门也出台一系列暖心措施。中国上下同心、积极巩固疫情防控成果的做法，引发多家外国媒体的报道和好评。

　　西班牙埃菲社报道说，为避免春运期间因大量人员流动可能带来的疫情扩散风险，中国各地政府鼓励民众留在当地过年，减少不必要的出行。报道说，以北京市为例，政府宣布将向留京过年人员发放消费券和免费手机流量包等多种福利。其他各地也有类似举措，一些企业表示将向留在当地过年的员工发放补贴。中国交通运输部门宣布对春运期间更改或取消行程的旅客免收退改签手续费。

　　新加坡《联合早报》的报道称，中国近日下发通知，提倡春节非必要不流动，鼓励民众就地过年。根据通知，交通运输等部门适时组织开行农民工返乡和回城“点对点”包车运输，北京、上海、江苏等主要劳务输入输出省份要建立务工人员返乡运输需求报告制度。

　　南非独立传媒网站报道称，为做好春运期间的疫情防控，中国铁路部门与各大航空公司已开启免费退改签服务；各地疾控中心通过流调为市民营造安全活动空间；不少地方和部门也尽力为外地人员排忧解难。中国提倡群众就地过年，既有助于保障个人安全健康，也有利于维护公共卫生安全。

　　美国《纽约时报》网站报道说，中国各地通过提供食物礼包、购物折扣券、安排活动等方式，鼓励人们就地过年。上海市计划为过年期间留沪外来建设者提供通信费补贴、健康医疗补贴等。北京市将对留京保供的家政服务员及其所属家政服务企业给予奖励；天津市出台措施，对春节期间在津参加就业见习的外省市户籍人员给予补贴。一些地方还通过公交免费、技能培训补贴等，鼓励引导老家在外地的职工留在当地过年。

　　日本时事通讯社报道称，中国政府呼吁民众就地过年，针对留在当地过年的外来务工人员推出了各种鼓励措施。

　　（本报北京、马德里、约翰内斯堡、华盛顿、东京2月7日电  记者王骁波、姜波、李滢嫣、李志伟、刘军国）


　　《 人民日报 》（ 2021年02月08日 03 版）
(责编：郝江震、白宇)

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