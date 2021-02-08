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“2021年中东欧国家优秀影片播映活动”举行

2021年02月08日05:54 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京2月7日电  （记者刘阳）2月5日，由国家电影局主办、中国电影资料馆、中国电影集团、电影频道（CCTV—6）等承办的“2021年中东欧国家优秀影片播映活动”正式拉开帷幕。活动旨在进一步加强中国与中东欧国家的电影交流合作，为中国—中东欧机制注入人文新动力，促进民心相通和文化交流互鉴。

　　活动期间，除了在CCTV—6展播优秀中东欧国家影片，还将陆续引进中东欧国家影片在全国艺术电影放映联盟（全国艺联）上映，目前已向中东欧国家发出了选片邀约，受到各国积极响应。

　　《日暮》（匈牙利）2月9日正式在全国艺联上映，这是今年全国艺联上映的第一部影片，也是多年来国内影院上映的第一部匈牙利影片。该片是匈牙利电影名家拉斯洛·奈迈施执导的第二部电影，他曾凭借处女作《索尔之子》荣获戛纳电影节评审团大奖。本片讲述一战前的欧洲，一名女子追寻自己身世命运的故事。影片曾入围第七十五届威尼斯国际电影节主竞赛单元，并获得国际影评人费比西奖；在第九届北京国际电影节获得“天坛奖”最佳影片提名，导演拉斯洛·奈迈施凭借本片获得最佳导演奖。

　　近年来，在国家电影局的指导下，中国电影资料馆致力于推动中国—中东欧国家的电影交流合作，曾先后在国内举办希腊电影展和塞尔维亚电影展，还赴波黑举办了中国电影展。


　　《 人民日报 》（ 2021年02月08日 03 版）
(责编：郝江震、白宇)

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