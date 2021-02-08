当前中国新疆社会大局稳定，人民安居乐业，经济社会发展和民生改善取得了前所未有的成就。但一段时间以来，美西方一些反华势力颠倒黑白、无中生有，炮制散布大量涉疆虚假信息，抹黑中国形象，诋毁中国治疆政策，干涉中国内政，企图蒙骗国际社会、干扰破坏新疆稳定发展。中国媒体日前发表的专题文章《关于涉疆问题的谎言与事实真相》受到高度关注，国内外各界人士纷纷对本报记者表示，美西方一些反华势力“完全是颠倒黑白”，应当用事实真相对谎言进行坚决回击。

“2020年，中国新疆地区经济实现了3.4%的正增长，经济发展持续呈积极态势。”巴基斯坦国立科技大学中国研究中心副主任泽米尔·阿万说，过去几十年来，中国中央政府对新疆地区投入了巨大人力和财力，给予了积极政策支持，新疆地区实现的发展进步是国际社会有目共睹的事实。

“我看到学校、工厂、火车站、加油站等公共设施都有少数民族语言标识，当地电视台也设有多种少数民族语言频道。”土耳其爱国党主席佩林切克曾于2019年2月访问新疆乌鲁木齐市，对美西方一些反华势力罔顾事实、炮制散布大量涉疆虚假信息的实质看得非常透彻，认为其险恶用心就是阻止中国的发展和壮大。

俄罗斯俄中分析中心主任谢尔盖·萨纳科耶夫曾多次到访新疆，亲眼见证了当地的发展进步。“在新疆，不仅乌鲁木齐这样的大城市发展迅速，一些县市也发展得很快。比如我曾去过的石河子市就是一座现代化的美丽城市，令人印象深刻。”

泰中文化经济协会秘书长蔡百山表示：“中国新疆处于前所未有的发展进程中，前景光明。”

埃及外交事务委员会成员、《金字塔报》专栏作家贾巴拉说，美西方一些反华势力炒作涉疆问题、拿所谓新疆人权问题说事，完全是“强盗逻辑”，目的是阻遏中国发展。

埃及《金字塔经济周刊》曾以一个整版发表该刊资深记者萨米亚有关新疆经济社会发展状况的文章。基于在新疆的深入采访，萨米亚认为新疆经济社会发展成就令人敬佩，美西方一些反华势力对此说三道四，完全是指鹿为马、颠倒黑白。

比利时赛百思中欧商务咨询公司首席执行官弗雷德里克·巴尔丹指出，涉疆问题不是民族、宗教、人权问题，而是反暴恐反分裂问题。维护安全稳定、发展经济、改善民生是各国共同的任务。中国采取行动打击恐怖主义、消除恐怖主义温床是对国际反恐事业的贡献，其他国家不应该在这个问题上搞双重标准。

俄罗斯常驻日内瓦代表团副代表尼基塔·朱可夫表示，国际上个别人日复一日传播有关新疆的谎言，严重违反了国际法。“我们坚决反对这种假借人权问题干涉他国内政的行径，反对部分国家持续炒作涉疆问题。”

伊朗常驻日内瓦代表团副代表迈赫迪·阿里·阿巴迪说，中国新疆各族人民充分享有生存权、发展权等各项权利，少数民族的传统文化、语言文字、风俗习惯得到很好保护和传承。个别人在政治目的驱使下发表不实言论的行径应该停止。

美国丹佛大学国际关系学院教授赵穗生认为，对于毫无根据的无端指责，最好的回应就是把事实真相公之于众。《关于涉疆问题的谎言与事实真相》有力地说明了事实，戳穿了谎言。

看到美西方一些反华势力编造谎言，新疆各族人民都非常愤慨。新疆维吾尔自治区法学会会员部副主任娜迪热·吐尔逊买买提说，在新疆事务上，最有发言权的是2500多万新疆各族人民。坚决打击恐怖主义就是保障新疆各族人民人权，任何人都无法抹杀新疆越来越好这一基本事实。

“现在新疆正在稳定发展。很多人和我一样，生活越来越好，安居乐业就是最大的事实，谁都没法抹去这个事实！”平时在外地打工，立春过后刚回到新疆巴楚县阿拉格尔乡的农民艾尼·吾布力接受本报记者采访时表示。

中共新疆维吾尔自治区委员会党校（行政学院）民族宗教理论教研部副主任郭益海说，美西方一些反华势力任意捏造事实、抹黑新疆，对他们的无耻行径，新疆各族人民决不答应，中国政府决不答应。

（本报记者丁雪真、王传宝、张光政、孙广勇、黄培昭、张朋辉、李志伟、李亚楠）

《 人民日报 》（ 2021年02月08日 03 版）

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