本报驻南非记者 万 宇

中方专家给布基纳法索种植户讲解中国改良品种成熟期的管理技术要点。

中国援布小米种植示范技术援助项目组供图

布基纳法索位于西非中部的萨赫勒地区，全国约80%的人口从事农业生产。近年来，中国和布基纳法索加强各方面合作，尤其通过落实中非合作“八大行动”，农业合作成果显著。中国多次向布基纳法索派出农业专家组，帮助其改善水利灌溉条件，提高种植技术水平，促进当地农户增产增收，逐渐摆脱贫困。

推广科学种植

实现增产增收

1月份，布基纳法索迎来旱季。30多岁的阿达玛骑着摩托车，早早来到村边的隆比拉农场锄草。

阿达玛所住的村庄距首都瓦加杜古约30公里。他在村外有一块谷子地，过去一直用传统方法耕种，使用自留种，管理粗放、产量不高，平均每公顷只能打650公斤小米。“2019年，一批中国专家来到隆比拉。他们在农场里种的谷子长得整整齐齐，茎叶又粗又壮，比我们按老办法种的谷子长势好多了。”阿达玛说。

小米是布基纳法索的主要农作物之一，种植面积占全国粮食作物面积的约25%。2019年，中方向布方派出小米种植示范技术援助项目组专家，为期3年。

2020年，项目组克服新冠肺炎疫情和洪灾影响，按计划在隆比拉农场育种基地的210公顷土地上，开展了大田种植示范、种植试验和示范点种植推广等工作。当年年底，农场就实现平均每公顷产出2800公斤谷子，比2019年增加了27.3%。在位于博博迪乌拉索的塞圭莱示范点，平均每公顷产量达3100公斤，比该国平均产量高出3倍以上。布农业及农业水利治理部秘书长琼比亚诺表示：“学习改良品种生产技术，对我们提高小米作物产量、增加当地农民收入以及保障国家粮食安全意义重大。”

“过去播种，我们都是直接将种子埋在地里，现在用上了手推播种机，可以调节株距，极大提高了农作物生长质量。”阿达玛说，得益于中国专家的手把手指导和培训，他和附近农户学到了不少新的农业技术，农田产量显著增加。“这两年谷物丰收，我的收入多了不少，翻修房子还买了摩托车，一家人的生活越来越好。”

项目组还在当地开展了9个谷子品种的育种及栽培试验，完善珍珠粟和中国谷子在当地的优质栽培技术和管理。琼比亚诺认为，中国援助项目为该国建立谷子良种保障体系、持续培育优质良种提供了巨大帮助。

兴修水利设施

洼地变成良田

布基纳法索土壤沙化现象较为严重，每年只有4个月的雨季，全国大多数地区处于干旱少雨的状态。该国中部萨布市附近的纳里乌村，地势低洼，旱季缺水、雨季又洪水泛滥，非常影响周边的农田耕种。2018年，中国援布农业技术援助项目组来到布基纳法索开始工作。得知纳里乌村的情况后，项目组决定为当地修建一个蓄水坝。经过41天紧张施工，2019年2月，蓄水坝正式竣工。“蓄水坝建成后，改善了当地水利设施条件，增加了50多公顷灌溉农田，水稻亩产翻了一番。”布基纳法索水稻中心负责人樊尚说。

施工期间，当地村民自发拿出家里最好的伙食招待项目组专家，还帮助施工队搬仪器、拉钢尺、放灰线、打木桩。“感谢中国朋友的帮助，他们的辛苦劳动解决了我们多年的种田难题，也让村里年轻人看到了发展的希望。”老村长在竣工时感慨地说。

在布中东部大区的巴格雷垦区，一股股水流顺着水渠从10公里外的水库流入了稻田。2019年3月30日，中国专家援助的巴格雷土地整治项目竣工。“以前，我们只能靠雨水灌溉，无法保证稳定的水源。现在好了，稻田实现排灌自如，我们再也不担心灌溉问题了。”垦区负责人卡波雷表示，中国援助项目组帮助当地建设水库、改造水渠、平整土地，还对年久失修的一些水利设施进行了维修。

在布方协助下，项目组两年时间里完成了一座小型水库建设、两个太阳能井抽水滴灌示范项目、4公顷农田土地平整和灌溉系统建设以及2公里混凝土灌渠的重建。项目组水利专家陈宗泉说：“这些农田水利工程的修建，可以确保当地种子生产旱涝保收、稳产高产，每年可增加水稻种子产能4万公斤。”

传授技术和经验

推动可持续发展

中国援布农业技术援助项目组组长梁小平介绍说，项目组已在布全国14个省开展农业技术培训30多场，对象涵盖该国水稻、水利、农机领域的主要官员、专家、技术员和农户。项目组还编写了若干水稻种植、水利灌溉、农业机械等技术资料。当地民众培训热情高涨，每次培训长达几个小时。

萨利夫是博博迪乌拉索示范点的种植示范户。“中国专家示范田的种子纯度高、带菌率低、杂质少，连续两年稳产高产。专家们讲解的农业知识、推荐的农机具，大大提高了生产效率。”萨利夫说，去年，家里40公顷的谷子地实现大丰收，“我要把学到的农业技能分享给更多人！”

布农业及农业水利治理部中布农业合作项目协调员萨努·加乌苏曾多次赴华进行农业考察。“我访问过中国水稻专家袁隆平的家乡，看到他指导种植的杂交水稻稻田。中国农业现代化建设成就显著，在农业灌溉、农产品加工等方面有丰富的经验和技术，这些正是布基纳法索发展农业迫切需要的。”

2020年9月，中方援建的中布谷子联合研究中心正式揭牌。中国援布小米种植示范技术援助项目组组长徐国新介绍说，目前项目各大示范点已发展了20名种植带头人，种植户约300户。仅隆比拉农场每个生产季就雇用当地农户累计5000人次以上，并对其进行了种植技术培训。

布农业及农业水利治理部部长韦德拉奥戈表示，中国向包括布基纳法索在内的非洲国家派遣了大量农业专家，为我们带来了先进农业技术和生产经验，“这种技术经验分享非常宝贵，有利于非洲国家农业长远可持续发展。”

（本报约翰内斯堡2月7日电）

《 人民日报 》（ 2021年02月08日 03 版）

(责编：郝江震、白宇)