比利时华商丝路商会会长吴晓旺与中国留学生合影留念。记者任彦 摄

人民网布鲁塞尔2月7日电 （记者任彦）在中国传统佳节春节到来之际，比利时华商丝路商会会长吴晓旺驱车100多公里，来到比利时法语鲁汶大学，为中国留学生带来节日美味。

拿到美味的法语鲁汶大学博士后陈梦妮兴奋地说，“非常感谢吴会长送来实实在在的节日问候，让我在春节能吃到心仪已久的中餐。”

法语鲁汶大学中国学生学者联合会主席张英晖告诉人民网记者，“快过春节了，留学生们都想一饱口福，吃一顿美味的中餐以解思乡之情，可是受疫情影响餐馆都不开门，吴会长主动联系我，愿意为我们留学生免费提供节日美味。在疫情裹足期间，吴会长的爱心之举让我们感受到了家的温暖，体会到比利时华人的关怀。”

当天该大学共有88名中国留学生领取了春节爱心套餐，每人一袋水饺和一盒腊肠排骨盖饭。受温州市留学人员和家属联谊会（温州市留联会）委托，吴晓旺还为温州籍留学生准备了一个“大礼包”，各种家乡美食装了一大纸箱。

据陈梦妮介绍，这不是吴晓旺第一次给该校留学生送来节日美食，“过去一年，每逢节日，如端午节、中秋节，吴会长便会给我们送来美食，如粽子、月饼、水饺、温州松糕和鱼饼等。除此之外，在疫情形势严重时吴会长还为我们及时送来防疫物资，如口罩、手套、消毒液和连花清瘟胶囊等中药。在平时，这些食品和物品也许不算什么，可是在疫情期间却非常难得，蕴含着特殊的情谊，是无法用金钱衡量的。”

吴晓旺当天一早4点便起床准备美食，盖饭做好之后还需要冷却一段时间才能打包，否则容易变质。下午3点多才回到家，一路忙得都没顾上吃东西。他说，疫情期间，留学生们外出很不方便，他们大都没有车，乘坐公交感染风险很大，所以他就尽己所能为学生们提供一些帮助。“留学生是未来建设家乡的重要人才，能为他们解决一点生活上的困难，是所有海外华人的共同心愿。”

很多留学生家长致信感谢吴晓旺的爱心义举，得益于他的帮助，他们都对孩子在疫情特殊时期的生活和学习感到放心。温州市留联会最近还向比利时华商丝路商会颁发了“抗疫特殊贡献奖”荣誉证书，以表彰该会在温州市留联会“全球关爱温州籍留学生行动”中所做出的杰出贡献。

中国驻比利时大使馆领侨处主任杜金珠表示，一年来，旅比侨团在帮助和指导留学生抗疫方面发挥了积极作用，比利时华商丝路商会多次向留学生赠送防疫物资，提供爱心餐，并且送餐上门。这种担当作为、全力保护在比留学生的行动令人感动，值得肯定。

杜金珠主任说，在比留学生的健康与安全始终是驻比使馆最大的牵挂，尤其是疫情发生以来，驻比使馆先后3次发放5000余个健康包提供防疫物资保障，及时建立侨团与学联抗疫对口帮扶机制，在24小时领保电话之外专门建立留学生求助热线提供全天候领事保护与协助。最近，使馆又为有一定困难的留学生发放了“春节包”。

法语鲁汶大学博士生陈泽涵说，疫情暴发以来，多次收到中国驻比利时大使馆和旅比侨团送来的“健康包”和节日礼物，“我非常感谢他们雪中送炭，让我能安心在这里生活和学习。我希望自己早日学成回国，为祖国建设贡献自己的力量。”陈梦妮也表示，在困难时期得到使馆和华人的帮助，让她不觉得孤单无助，更加坚定了报效祖国的信念，“我将把毕生所学奉献给伟大祖国！”

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