人民网布鲁塞尔2月7日电 （记者任彦）卢森堡2021年 “欢乐春节”线上系列活动日前正式启动，为期近一个月的活动让当地民众足不出户就能领略到中国传统节庆文化的独特魅力。

中国驻卢森堡大使杨小茸发表视频致辞，她说，“疫情不能阻隔我们传递爱和美好，希望线上‘欢乐春节’陪伴卢森堡朋友度过美好时光。同时期待疫情早日过去，两国人民共享繁荣进步。”

本次活动由中国文化和旅游部主办，卢森堡中国文化中心、中外文化交流中心和山东省文化和旅游厅共同承办。

本次“欢乐春节”系列活动与往年线下形式不同，所有内容都以网络形式呈现。活动围绕最隆重的中国传统节日——春节的文化内涵，通过虚拟展、线上音乐会、艺术晚会、微课堂、工作坊、微视频等丰富多彩的活动，生动展示与春节相关的民俗、民乐、剪纸、美食和杂技等内容。

观众们在家中即可欣赏红梅花开——民族室内乐音乐会、寰宇同春——春节主题虚拟展、情境冰秀——冰上杂技艺术晚会、春之序曲音乐会、3D魔幻杂技剧《金箍棒》、太极微课堂、多彩中国年文化体验与互动、中国味道春节主题美食工作坊、《过年》剪纸动画短片等诸多精彩内容，全方位地感受中国新年的节日气氛。

卢森堡中国文化中心还将与山东省文化和旅游厅合作，为大家献上来自孔子家乡的问候——“欢乐春节 分享山东”专场文艺演出和山东省农民画作品展。

(责编：张信凤、常红)