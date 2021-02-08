人民网约翰内斯堡2月7日电 （记者王磊）据中国驻南非大使馆消息，南非执政党非洲人国民大会（非国大）总书记埃斯·马加舒尔签发声明，强烈谴责美国前国务卿蓬佩奥之流在中国新疆问题上炮制所谓“种族灭绝”的谎言。

声明称，我们注意到美国前国务卿蓬佩奥等个别政客在涉疆问题上对中国进行攻击，甚至炮制所谓“种族灭绝”的言论。非国大对此表示关切。非国大一贯反对外部势力干涉他国内政，反对针对他国内政的无端指责，特别是反对个别国家以民族、宗教、民主、自由、人权为名打压遏制进步国家和进步力量。这些举动极可能导致地区冲突和社会动荡动乱。不幸的是，美国在这方面可谓劣迹斑斑。

声明称，美国个别政客无视新疆经济社会快速发展的客观事实，再次公然干涉中国内政，充分暴露美国继续推行霸权主义的惯性思维。蓬佩奥之流编造谎言之时，正值美国大选乱象造成民众关系严重撕裂和紧张，骇人听闻的弗洛伊德之死凸显美国社会根深蒂固的种族歧视，美国政府在应对新冠肺炎疫情中的无能和混乱暴露其面临的治理之乱。这些与美国长期宣称的所谓民主、人权等价值观形成鲜明对比。

非国大呼吁美国管好自己的事，不要动辄对他国事务指手画脚。非国大及世界所有热爱和平的进步力量敦促美国尽早放弃双重标准，立即停止干涉中国的内政。

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