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跨越山海传递爱——中国驻外使领馆向海外留学生发放“春节包”

领伊君
2021年02月07日16:41 | 来源：人民网-国际频道
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新春佳节将至，由于疫情原因，许多在外的同胞响应“非必要、非紧急、不旅行”的倡议，选择留在国外过年，无法回国与家人和朋友团聚。但是，天涯海角隔不开海外侨胞的赤子之心，万水千山斩不断血浓于水的同胞之情。为了体现祖国对海外游子的关怀，让他们感受到过节的氛围，自1月中旬起，中国驻外使领馆相继向有困难的海外留学生等群体发放 “春节包”，传递祖国爱意。

“春节包”发放以来，海外留学生通过社交媒体晒图、录制“开箱视频”等方式，晒出“春节包”的内容，其中有口罩、连花清瘟胶囊等防疫物资，有春联、福字等具有浓浓年味的节日饰品，还有能治愈中国胃的中国特色食品。“春节包”在海外引起极大反响。晒图之余，大家纷纷感慨，“被祖国暖到了，祖国永远是我们的坚强后盾！”

共饮华夏水，乡心四海同。面对疫情，强大的祖国给在外同胞添了一分底气、一分安全感，而海外同胞彰显大爱，也为祖国抗疫作出了巨大贡献。国内疫情最吃紧的时候，他们挺身而出，慷慨解囊，多方筹集购买口罩、防护服等国内紧缺防疫物资，辗转运回驰援家乡。那张“一架飞机上没有一名乘客，座位上摆满防疫物资”的图片传回国内，拳拳赤子之心令人动容。2020年冬季，世界经历第二轮疫情，国内加紧“外防输入、内防反弹”。即使已经一年甚至几年没有回国与家人团聚，即使恰逢春节这个令人“每逢佳节倍思亲”的重要节日，同胞们还是克服重重困难，选择留守当地，配合国内防控大局。他们负重前行，支持祖国战“疫”，他们的付出值得所有人的尊敬。

“春节包”一头连着祖国，一头连着海外游子，承载着祖国的牵挂和亲人的情谊。月明闻杜宇，南北总关心。希望小小的“春节包”能稍稍抚慰海外游子的乡愁，让他们在异国他乡也能感受到祖国的温暖和家乡节日的气息，此心安处是吾乡，在海外度过一个平安、欢乐、祥和的春节。

春天如期而至，我们的春天也终将到来。随着全球逐渐达成抗疫共识，疫苗接种逐步推进，国内外防控形势好转，我们终会迎来全球战胜疫情的曙光。相信在不远的未来，海外同胞便能回国与家人欢聚一堂，共享天伦。

凛冬将去，春山在望。异域胞泽，川海同安！

(责编：燕勐、常红)

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