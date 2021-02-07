领伊君

“爆竹声中一岁除，春风送暖入屠苏。”春节，历来象征着阖家团圆、共享喜乐，也因此被海内外中华儿女视为最重要的传统佳节。然而，2021年的春节，对于身处异乡的侨胞和游子而言，注定是难忘而不平凡的。由于新冠肺炎疫情在全球范围内持续快速蔓延，许多海外中国公民主动支持并配合国内疫情防控工作，积极响应“非必要、非紧急、不旅行”倡议，决定留在当地遥祝祖国和亲人新年快乐。虽相距万里，但亲情的传递无法被山海所阻隔；虽时值寒冬，但祖国的关怀时刻温暖同胞的心间。为了使海外同胞与祖国人民共享平安健康的新春佳节，中国驻外使领馆结合驻在国具体情况，在春节到来之际陆续向留学生、侨胞等群体发放丰富多样的暖心“春节包”，着力解决海外同胞遇到的实际困难，切实保障他们的健康安全和正当权益。

在吉尔吉斯斯坦，河南籍留学生刘孜孜、新疆籍留学生哈尼开和黑龙江籍留学生冯晶晶作为在吉留学生代表从中国驻吉大使杜德文手中接到了来自祖国满满的关爱。小小“春节包”中，不仅装有日常必备的防疫物资，更藏着使馆精心准备的饺子和汤圆。收到“春节包”后，留学生们纷纷表示，有了中国外交官们的无私关怀，就地过年不再孤单。在社交媒体上，刘孜孜同学感慨道，大使馆的“春节包”比雪后的阳光更暖人心。

在吉（尔吉斯斯坦）留学生刘孜孜发文感慨“春节包”中满满的爱。

在俄罗斯，莫斯科部分高校的中国留学生代表拿到了由驻俄大使馆发放的首批“春节包”。包裹里的巧克力成为留学生们的“新宠”，贴满使馆外交官书写的“福”字也成为VLOG视频中频频出现的“常客”。在春节到来之际，来自祖国的问候让漂泊海外的留学生们深切感受到浓郁的年味和家的温暖。广大留俄学子表示，将刻苦学习知识，努力提高自身本领，让强国之志点亮青春奋斗之路。一份暖心的“春节包”，不仅承载着游子心、桑梓情，更寄托着对莘莘学子学业有成、早日报效祖国的殷切期望。

在阿联酋，聚居迪拜龙城的华侨华人盼来了来自总领馆的新春贺礼。李旭航总领事向侨界代表依次发放了装有口罩、连花清瘟胶囊、中国食品以及大红“福”字的“春节包”，并代表领馆全体外交官祝福海外侨胞“牛”年大吉、“牛”气冲天。在巴拿马，旅巴困难侨胞不仅收到了使馆分发的含有中医药的“春节包”，更有机会受邀参加使馆和国内有关单位即将共同举办的新春线上招待会和线上文艺晚会活动。在古巴、柬埔寨和乌兹别克斯坦，海外华文和汉语教师也收到了来自祖国的暖心礼。一张张精美的贺卡，一封封情真意切的慰问信，流露的是祖国的祝福和思念，表达的是对华校老师们不忘初心、无私奉献精神的敬仰和赞扬。来自家乡的年货，让飘零海外、辛劳付出的华侨华人们暂解思乡之切，也传递着祖国人民愿与海外侨胞一同共克时艰、勠力同心的团结最强音。

驻柬埔寨大使王文天向援柬华文教师发放“春节包”。图片来源：驻柬埔寨大使馆

为了体现祖国的关怀，各驻外使领馆在“春节包”的内容和设计上竞相出彩，向零散滞留人员、海外侨胞和留学生群体发放各具民俗特色的新春礼包。在名古屋，留学生小乔在微博上晒出了装有沙琪玛的“健康包”；在大阪，“春节包”的封面上三只卡通小牛栩栩如生，里面不仅盛着春联和传统中华小吃等年货，更饱含着总领馆全体馆员和家属心意的祝福和节目视频；在法兰克福，一只只可爱的小熊玩偶成为“春节包”中的新“彩蛋”；在釜山，一张张精心拍摄的“春节包”图片在留学生朋友圈里刷了屏，“把泪目打在公屏上”“中国牛、样样牛”等文案饱含着异乡游子的爱国之情。

驻大阪总领事馆“春节包”包装封面。

风雨同舟，守望相助。一份份“春节包”，犹如一条条亲情的纽带，将千里之外祖国的牵挂送到每一位海外侨胞和留学生手中。祖国永远在同胞身后，关怀和温暖就在触手可及的身边。

(责编：燕勐、常红)