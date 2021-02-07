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专访：少数西方政客的涉疆谎言在事实面前不攻自破——访巴基斯坦参议院外交委员会主席穆沙希德·侯赛因

2021年02月07日15:04 | 来源：新华社
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新华社伊斯兰堡2月7日电 专访：少数西方政客的涉疆谎言在事实面前不攻自破——访巴基斯坦参议院外交委员会主席穆沙希德·侯赛因

新华社记者李浩 米斯巴

巴基斯坦参议院外交委员会主席穆沙希德·侯赛因日前在伊斯兰堡接受新华社记者专访时说，在中国新疆经济发展、少数民族人口持续增长等基本事实面前，少数西方政客出于政治目的炮制的涉疆谎言不攻自破。

过去20年，侯赛因曾去过新疆不下20次，亲身感受新疆的发展和变化，那里的传统文化、宗教场所和社会活力给他留下深刻印象。侯赛因说，新疆少数民族尤其是维吾尔族人口一直持续增长，各族民众安居乐业。

“我曾去过喀什地区的清真寺，也去过乌鲁木齐的大巴扎。我们和新疆不同民族民众一起跳舞，不光有维吾尔族，还有汉族、哈萨克族和柯尔克孜族，他们的生活都很幸福。”他说，新疆这些年来基础设施越来越好，高楼大厦越来越多。

侯赛因说，新疆是丝绸之路经济带上的重要一环，那里非常多元化，发展迅速。“我在那里感受到了活力。随着教育和就业机会不断增多，新疆各族民众生活水平有了很大提高，他们正在为更加美好的明天努力奋斗。”

侯赛因注意到，中国已控制住国内新冠疫情，新疆也在2020年实现了相当了不起的经济增长。

侯赛因指出，美国前国务卿蓬佩奥等少数西方政客出于政治动机，编造所谓中国在新疆实施“种族灭绝”等谎言，为的就是通过散布虚假信息攻击中国，在美国国内捞取其所谓的政治资本。

他说，一些西方政客“视中国为新的敌人，试图通过发布假新闻、编造谎言等一切可能的手段妖魔化、分裂、搞乱中国”。

侯赛因还说，干涉中国内政并诋毁中国是危险的思维，美国国内许多人也反对这种思维，因为这种思维为全球注入了不稳定因素。

(责编：艾雯、刘洁妍)

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