新华网马德里2月7日电（记者冯俊伟 谢宇智）春节将至，西班牙马德里自治区主席阿尤索5日向旅西华侨华人发来了节日问候。她说，中西建交已有近半个世纪，两国交流日益频繁。“我希望你们知道，西班牙人敬重你们的开拓精神，并尤其感谢你们在疫情最艰难的时候为西班牙社会作出的贡献，很高兴你们成为我们中的一员。”

当日，中国驻西班牙大使馆举办西班牙“欢乐春节”在线新闻发布会，为中国新年的到来进行预热。发布会上，马德里市长阿尔梅达表示，庆祝中国新年已成为马德里市的传统之一，虽然今年因为疫情原因，庆祝活动只能于云端进行，但市政府“与华侨华人团体共同规划了丰富的线上活动”，以迎接牛年的到来。他还说：“牛象征着诚恳、勤劳和富贵吉祥，而这正是我们在新的一年中所需要的特质，我相信牛将给我们带来摆脱困境的元素。”

中国驻西班牙大使吴海涛强调，他希望广大侨胞能够“发挥融通中外、联结中西的优势，成为促进中国发展建设和中西友好的参与者和受益者”。

受新冠疫情影响，往年作为“欢乐春节”活动重头戏的“中国庙会”今年将于线上展开。活动将通过一系列征集的视频影片，展现旅西侨界自强不息、团结友善、积极融入的精神风貌。备受当地人喜爱的“中华美食节”也将在春节期间再次上线。中国驻西班牙使馆大厨蒋昊将在线教授春节特色菜肴的制作方法；而线上厨艺大赛则将使更多的人能够参与到中国新年的庆祝中来。

与此同时，马德里中国文化中心也将从2月8日起在线上呈现“牛转乾坤——中国十二生肖文创展”、“‘听瓷语·观世界’——龙泉春节云上探宝”等精彩的主题活动，以一场文化盛宴“云”贺新春。中国国家大剧院则将与西班牙皇家剧院共同合作奉献一场新春音乐会，以管弦乐、器乐协奏、合唱、民乐、声乐及朗诵等多种舞台形式，为观众奉上精彩视听盛宴。西班牙皇家剧院线上平台和西班牙国家电视台都将对这场新春音乐会进行免费播放。

除此之外，2月8日至18日间，马德里市内的街头电子信息屏、市中心四块巨幕广告屏及街旗将展示马德里市政府专门设计的中国牛年吉祥物海报；中国新年主题灯光秀也将于11日和12日在马德里市中心的皇家邮局大楼举行。

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