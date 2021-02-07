中国侨联主席 万立骏

中国侨联主席 万立骏

春节前夕，中国侨联主席万立骏发表了二〇二一年新春贺词，向世界各地的华侨华人和广大归侨侨眷拜年。全文如下：

亲爱的侨胞们，朋友们：

律回春渐，新元肇启。再过几天，中华民族的传统节日新春佳节就要到了。在这里，我代表中国侨联，向世界各地的华侨华人朋友，向广大归侨侨眷拜年了！祝大家新春快乐、身体健康、和顺致祥！

2020年是极不平凡的一年。突如其来的新冠肺炎疫情，影响了世界，改变了生活。面对严峻挑战，以习近平同志为核心的党中央带领全国人民众志成城、攻坚克难，统筹推进疫情防控和经济社会发展，交出了一份人民满意、世界瞩目、可以载入史册的答卷。我国国内生产总值首次突破100万亿元人民币，脱贫攻坚取得决定性成就，“十三五”圆满收官，中国的综合国力和人民生活水平不断提高。作为中国人，作为中华民族的一员，我们都由衷地为伟大的党、伟大的国家、伟大的民族感到自豪和骄傲！

去年10月，习近平总书记在侨乡广东潮汕地区考察时就做好新时期侨的工作发表了重要讲话，向侨界发出了发扬光荣传统、弘扬爱国爱乡精神，为祖国现代化建设作出新贡献的号召。这是侨界的一件大事、喜事。总书记的讲话，让我们倍感温暖，备受鼓舞和激励，增添了前进的动力。

过去的一年，中国侨联和各级侨联组织在党的领导下，全面履行职能，凝聚侨心侨力，着力抓好投身疫情防控、助力脱贫攻坚等大事，创新工作方式方法，深入推进“创业中华”、“亲情中华”、“侨爱心工程”、“追梦中华”、“侨连五洲”等品牌活动，网上聚侨、远程助侨，竭诚为侨服务，做好巡视整改，深化党的建设，推动各项工作取得新进展新成效。钟南山、徐辉、何彩霞等众多侨界人士积极投身抗疫斗争。海内外侨界全力支持国内抗疫，侨联系统共接收抗疫捐赠22.78亿元。海外侨胞在住在国团结抗疫，各级侨联组织做好稳人心、暖侨心、树信心工作，把亲情送到五洲四海，送到侨胞之中。全国各级侨联三年共选派9974名扶贫干部深入扶贫第一线，并引进和投入扶贫资金78亿元，为打赢脱贫攻坚战作出了积极贡献。这些都充分展现了侨界的独特作用和侨联组织的担当作为，展现了侨胞心系桑梓、同舟共济的深厚情怀。

走过2020，我们都有更加深刻的感受：越是风雨来袭之时，越需要定海神针，这个定海神针就是习近平总书记的英明领导、中国共产党的坚强领导和中国特色社会主义制度的显著优势；越是风雨来袭之时，越需要凝心聚力。人类是休戚与共的命运共同体，只有携手相助，才能共渡难关。抗疫实践也再一次证明，侨胞始终是支持祖（籍）国建设和发展的重要力量，祖（籍）国始终是侨胞可以依靠的强大后盾。

2021年是中国实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年。党的十九届五中全会描绘了国家发展的宏伟蓝图。立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，推动高质量发展，为广大归侨侨眷和海外侨胞成就事业提供了广阔舞台和宝贵机遇。百年赤子心，追梦新时代。站在“两个一百年”的历史交汇点，广大侨胞一定能心怀家国，勇担使命，书写新篇章，共圆中国梦。

侨联是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁纽带，是侨胞之家。在新的一年里，中国侨联将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻侨务政策，坚持系统观念，凝聚侨心、服务大局，着力提高为侨服务水平，当好侨胞贴心人，以优异成绩庆祝建党100周年，为确保全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步作出应有贡献。

隔山隔水不隔情，每逢佳节倍思亲。当前，疫情仍在全球肆虐。祖（籍）国和家乡亲人时刻牵挂着海外亲人们的安全和健康，希望大家平平安安。没有一个冬天不会过去，科学防疫，团结战疫，终会迎来冰雪消融、百花盛开。侨团、侨社、侨胞要继续互帮互助，共克时艰。中国侨联将一如既往，加强内外联络，切实做好服务、尽力提供帮助。

侨胞们，朋友们！年来日日春光好，今日春光好更新。让我们紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，踏着春天的脚步，满怀希望，共迎美好牛年，共创美好未来！

再祝大家牛年大吉，万事如意！谢谢大家！

(责编：艾雯、常红)