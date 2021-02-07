中国驻日本大使孔铉佑向广大留日学子致以节日的问候和祝福。中国驻日本大使馆供图。

人民网东京2月7日电 （记者刘军国）2月6日晚，全日本中国留学生学友会和东京地区中国留学生学友会举办“2021留日学子在线春节晚会”。

中国驻日本大使孔铉佑向广大留日学子致以节日的问候和祝福。他肯定了留日学子的优异表现。他说，过去的一年里，同学们过得很不容易，但你们的表现也同样让人感到骄傲。你们在支援国内抗疫斗争中所表现出的爱国情怀至今令人感动，在与疫情相伴的生活中展现出的坚韧和成熟也令人欣慰。孔铉佑再次叮嘱大家，一定要注意加强防护，千万不要大意懈怠，有什么困难随时联系使馆，我们会一直守候在你们的身边，做你们的坚强后盾。

孔铉佑指出，广大留学人才是国家现代化建设的宝贵财富。希望大家勤奋学习，刻苦钻研，早日学有所成，为祖国的现代化建设贡献自己的青春和力量。

整台晚会分为“歌舞青春”“我们的抗疫生活”“祝福祖国”三个篇章。留学生们通过歌舞、小品、脱口秀、微电影等形式，歌颂青春岁月，分享疫情下的留学生活，向祖国和家人亲朋送上新春祝福。演职人员合唱的《我和我的祖国》把晚会推向高潮，表达了新时代留日学子对祖国的无比热爱和对美好未来的无限憧憬。

两个小时的演出高潮不断，展现了留日学子的艺术才华，反映了同学们在疫情下乐观向上的精神面貌，为处在疫情下的留日学子营造了温馨、祥和、喜庆的节日气氛。

晚会总负责人、全日本中国留学生学友会会长夏杨表示，整台晚会完全由在日留学生策划、出演，可以说为全日本及各地区、各校中国留学生学友会极不平凡的2020年画上了圆满的句号。2021年，留日学子会继续牢记祖国、亲人的嘱托与厚望，新时代展现新作为，刻苦钻研学业，促进中日友好，争取早日学成回国投身到祖国社会主义现代化建设事业中去。

据悉，中国驻日本使（领）馆教育处（组）和各地区中国留学生学友会对晚会给予了大力支持，在日留学生及国内亲朋近5万人通过直播平台观看了晚会。

留日学子举行在线春节联欢晚会。中国驻日本大使馆供图。

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