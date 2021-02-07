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2021春之声——中美青年云端音乐会举行

2021年02月07日11:07 | 来源：人民网-国际频道
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中美艺术家联袂为两国观众呈现一场艺术盛宴。中国驻美国大使馆供图
中美艺术家联袂为两国观众呈现一场艺术盛宴。中国驻美国大使馆供图

人民网华盛顿2月6日电 （记者李志伟）当地时间2月6日，“2021春之声——中美青年云端音乐会”举办，中美青年艺术家通过云直播的方式为中美观众带来精彩纷呈的节目。

中国驻美国大使崔天凯为音乐会致辞。崔天凯说，艺术的魅力是穿越寒夜的光芒，在不同国家、种族、文化和世代之间搭建桥梁。人类面临抗击新冠疫情、恢复全球经济、保护人民生计的共同挑战。“我们唯有团结一致、携手应对，才能创造更美好的未来。希望中美青年艺术家的演出为两国人民带来温暖、点亮希望，开启一个美好的春天。”

来自中央音乐学院、上海音乐学院、天津音乐学院、武汉音乐学院等校的中国艺术家，与美国巴德音乐学院、伯克利音乐学院、曼哈顿音乐学院、纽约大学、耶鲁大学音乐学院等校的美国艺术家，联袂为中美观众呈现一场艺术盛宴。云合唱《我们》充满希冀，舞蹈《融》寓意开放包容，大提琴重奏《萨拉班德》表达人类携手团结美好愿望。

此次音乐会拉开“与中国大使馆一起庆牛年”欢乐春节系列活动的序幕，同时也将推动中美人文交流，展示两国院校合作的积极成果，激励中美青年面向未来、共抗疫情、共促发展。

(责编：燕勐、常红)

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