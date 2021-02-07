高歌

美联社近日发布报告显示，美国非洲裔和拉美裔等少数族裔接种新冠疫苗的比例低于其在美国总人口中所占比例。以马里兰州为例，非洲裔占该州人口30%，在医护人员中非洲裔更是占到40%，但在已接种疫苗的人群中，只有16%是非洲裔。在费城、芝加哥等地，不同种族人群在疫苗接种方面也存在不平等，这一现象令人不安。

美国传染病专家安东尼·福奇曾直言：“这次新冠疫情大流行的一个不同寻常方面就是种族之间的不平等。”新冠疫情再次凸显出美国社会残酷的现实，即深植于美国社会基因中的结构性种族主义，这对美国少数族裔的物质生活、工作机会等产生了各种不利影响。《纽约时报》也表示，这种不平等“无法忍受”。

没有哪个行业比医疗行业暴露出的问题更真实。长期的结构性种族主义使美国少数族裔无法获得优质医疗服务，而新冠疫情使得这个问题进一步加剧。少数族裔原本脆弱的健康权遭受更严峻的挑战，造成大量悲剧的发生。《美国科学院院报》近期的研究发现，新冠肺炎疫情之下，估计美国非洲裔和拉美裔人口的减少量是白人的3到4倍。另一方面，美国非洲裔和拉美裔人口出生时的预期寿命分别下降了约2年和3年，远高于白人减少的0.68年。这意味着美国黑人与白人的预期寿命差距将从3.6年拉大到5年以上，增加近40％。

大量事实表明，美国长期存在的结构性种族主义，导致了包括经济、医疗、刑罚、司法、就业、住房、政治参与度和教育等诸多方面的不平等。据皮尤研究中心统计，2020年，美国拥有房产的白人家庭达75%，亚裔家庭为61%，而非洲裔家庭只有46%。教育方面，美国具有高中文凭或更高学历的25岁及以上人口中，白人达到95%，亚裔为92%，非洲裔则为90%。对于不同身份背景的美国人来说，在一个越来越依赖教育的社会中，机会分配不均是他们焦虑和担忧的源头之一。这种阴影甚至已经成为一种“精神瘟疫”。

“只有腐烂的树木会长出坏苹果”，美国种族主义问题伴随着美国历史一路至今，可谓根深蒂固。美国历史上，黑人被奴役，被迫在残酷的条件下工作。据美国进步中心估计，以现在的美元估算，美国奴隶主从黑奴身上榨取的劳动力价值超过14万亿美元。到上世纪六七十年代，美国才开始推动形式上的民权运动。但在过去40年中，非洲裔工人的失业率一直约为白人的2倍，非洲裔家庭的收入中位数也比白人家庭低25%至45%。时至今日，美国对黑人仍然存在系统性歧视，种族矛盾甚至日趋尖锐。在追逐“美国梦”的道路上，少数族裔和白人从未站在同一条起跑线上。

美国总统拜登将“增进种族平等”作为任内四大优先事项之一，上任当天即谈到了该国“一场酝酿了近400年的种族正义呐喊”。近日，拜登还签署一份备忘录，谴责新冠疫情中亚裔美国人遭受种族歧视的现象，此举无疑凸显了疫情背景下种族问题的严重性。从历史到今天，“人人生而平等”的“美国信条”和种族主义的丑陋现实相持不下，美国的“团结”和“疗愈”仍然任重道远。

(责编：高歌、常红)