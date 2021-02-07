人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

美国部署逾千名军人协助新冠疫苗接种

2021年02月07日09:54 | 来源：新华社
小字号

新华社华盛顿2月5日电（记者邓仙来、杨士龙）美国白宫5日宣布，将部署超过1000名军人协助新冠疫苗接种工作，并动用《国防工业生产法》提高检测和防护设备以及疫苗的产量。

白宫新冠疫情应对团队高级顾问安迪·斯拉维特当天在一场新闻发布会上宣布，应联邦紧急措施署请求，国防部长劳埃德·奥斯汀已批准在全美范围内部署超过1000名军人，协助各州新冠疫苗注射点的接种工作。第一批军人将被部署在加利福尼亚州并于15日左右投入工作，后续批次也将尽快部署。

国防部新闻发言人约翰·柯比在随后举行的新闻发布会上说，本次部署的1110名军人主要由医疗人员构成，平均分成5队，分别部署到联邦紧急措施署设立的5个大规模疫苗注射点参与相关工作。

据国防部消息，联邦紧急措施署请求国防部调遣总共1万名军人，参与100个疫苗注射点的接种工作，目标是让军方协助每日接种45万剂疫苗。柯比表示，双方正就上述计划保持沟通。

此外，在当天白宫新冠疫情应对团队新闻发布会上，负责全国供应链协调工作的团队成员蒂姆·曼宁宣布，联邦政府将动用《国防工业生产法》提高疫苗、临床即时检测设备和居家检测设备以及个人防护设备的产量。曼宁说，美国当前口罩、面罩和手套等个人防护设备严重短缺，尤其是手术用手套完全依靠进口的状况“令人无法接受”。

美国联邦政府此前承诺在总统拜登上任100天内让至少1亿美国人接种疫苗，但目前的接种进度并不如人意。据美国疾病控制和预防中心最新数据，截至美东时间4日9时，全美疫苗接种量超过3520万剂。

(责编：艾雯、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部