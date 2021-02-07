新华社华盛顿2月5日电（记者邓仙来、杨士龙）美国白宫5日宣布，将部署超过1000名军人协助新冠疫苗接种工作，并动用《国防工业生产法》提高检测和防护设备以及疫苗的产量。

白宫新冠疫情应对团队高级顾问安迪·斯拉维特当天在一场新闻发布会上宣布，应联邦紧急措施署请求，国防部长劳埃德·奥斯汀已批准在全美范围内部署超过1000名军人，协助各州新冠疫苗注射点的接种工作。第一批军人将被部署在加利福尼亚州并于15日左右投入工作，后续批次也将尽快部署。

国防部新闻发言人约翰·柯比在随后举行的新闻发布会上说，本次部署的1110名军人主要由医疗人员构成，平均分成5队，分别部署到联邦紧急措施署设立的5个大规模疫苗注射点参与相关工作。

据国防部消息，联邦紧急措施署请求国防部调遣总共1万名军人，参与100个疫苗注射点的接种工作，目标是让军方协助每日接种45万剂疫苗。柯比表示，双方正就上述计划保持沟通。

此外，在当天白宫新冠疫情应对团队新闻发布会上，负责全国供应链协调工作的团队成员蒂姆·曼宁宣布，联邦政府将动用《国防工业生产法》提高疫苗、临床即时检测设备和居家检测设备以及个人防护设备的产量。曼宁说，美国当前口罩、面罩和手套等个人防护设备严重短缺，尤其是手术用手套完全依靠进口的状况“令人无法接受”。

美国联邦政府此前承诺在总统拜登上任100天内让至少1亿美国人接种疫苗，但目前的接种进度并不如人意。据美国疾病控制和预防中心最新数据，截至美东时间4日9时，全美疫苗接种量超过3520万剂。

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