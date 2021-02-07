新华社开罗2月5日电 （国际观察）美国调整政策难改也门局势走向

新华社记者王尚

美国总统拜登4日发表就职后首个外交政策演讲，表示美国将不再支持沙特阿拉伯所主导多国联军在也门的军事行动，包括停止相关武器出售计划。次日，沙特重申支持以政治途径化解也门危机。

分析人士认为，拜登政府此举旨在抹除上届美国政府在中东地区留下的影响及重塑美国形象。然而，此举短期内难以真正改变也门局势，也门依然面临严重人道主义危机。

大幅调整

拜登就任总统后就也门问题和对沙特关系做出了一系列政策调整，包括暂停向参与也门战事的沙特和阿联酋出售军备、免除对也门反政府胡塞武装人员的部分制裁等。拜登4日还表示，美国政府将推动也门交战双方继续和谈，缓解冲突。

拜登政府的做法与前任特朗普政府差别很大。特朗普执政时期，美国同意向沙特和阿联酋出售精确制导武器、F-35型战斗机等先进军备，并在今年1月10日宣布将也门胡塞武装列为恐怖组织。

也门政治分析人士亚辛·塔米米在接受新华社记者采访时表示，拜登政策调整的主要目的是重塑美国在中东地区的形象，以消除特朗普政府在该地区造成的影响。

此外，拜登政府对待美国在中东的重要盟友沙特的态度也有明显转向。拜登政府多次就沙特记者卡舒吉遇害案向沙特政府施压。分析人士认为，这体现出拜登所在政党民主党的一贯外交风格。

目前来看，沙特政府反应克制。据沙特官方媒体沙特通讯社5日报道，沙特政府对美国政府强调以外交努力化解也门危机表示欢迎。

影响有限

也门多位政治分析人士认为，美国此次政策调整恐怕对也门战事的实质性影响有限。

胡塞武装2014年夺取也门首都萨那等大片地区。沙特2015年主导多国联军发起行动，打击胡塞武装，帮助也门政府收复失地，阿联酋参与行动。2018年12月，在联合国斡旋下，也门政府和胡塞武装就多项重要议题达成一致，但停火协议未能持续。2020年12月，也门政府与南方过渡委员会组建联合政府。至此，也门南部大部分地区实现了名义上的统一。

塔米米指出，一方面，美国对于沙特等国在也门的军事行动支持本来就比较有限，所以拜登政府此次决定更多是象征性表态。另一方面，油价低迷迫使沙特和阿联酋不愿在也门战场投入过多，因此目前也门战事的主要参与者是胡塞武装和也门政府军，而这两方均无财力或渠道购买昂贵的西方先进装备。

也门中东问题专家马哈茂德·塔希尔认为，军售限制可能是暂时的，毕竟沙特是美国在中东地区最重要的盟友之一，更是美国军工企业的重要金主，而且土耳其此前从俄罗斯购买S-400防空导弹系统的事情历历在目，美国势必不愿再将本地区的另一个大国推向俄罗斯，因而沙特最终仍可能获得美国武器。

也门政治学学者法里斯·比勒说，从长远来看，美国在中东的主要战略利益依旧是石油安全和压制伊朗在该地区影响力。此外，也门目前最紧要的问题不是沙特和阿联酋的军事干预，而是几百万食不果腹的难民和紧缺的国际援助。

塔希尔指出，多年战争和长期内部隔阂使得也门政府和胡塞武装短期很难实现和解，而作为也门政府军和胡塞武装背后各自支持者的沙特和伊朗两国敌对关系短时间也无法消解，仅寄希望于美国调停就能结束也门内战并不现实。

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