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英国缘何申请“入新群”

2021年02月07日09:46 | 来源：新华社
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新华社伦敦2月5日电 题：英国缘何申请“入新群”

新华社记者王慧慧

英国政府日前宣布正式申请加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP），并表示期待今年春天开始“入群”谈判。舆论认为，加入CPTPP对英国短期影响或不明显，但长远来看非常有利。

2018年12月30日，日本、加拿大、澳大利亚、智利、新西兰、新加坡、文莱、马来西亚、越南、墨西哥和秘鲁11个国家签署的CPTPP正式生效。协定覆盖4.98亿人口，成员国国内生产总值之和占全球经济总量约13%。

英国政府尚未对加入CPTPP的经济影响进行评估，但舆论认为其短期影响或将不明显。一方面，英国与CPTPP成员国贸易占该国贸易总量比重较低。另一方面，英国已与多个CPTPP成员国达成双边贸易协议，并有望在“入群”前与澳大利亚和新西兰完成自贸谈判，加入CPTPP给英国带来的额外关税利好有限。

然而，从长远来看，加入该协定对英国非常有利。

首先，CPTPP符合英国服务和科技行业发展趋势。英国是数字贸易增长受益者，大量服务出口以数字形式交付。分析认为，加入该协定标志着英国在制定现代贸易政策、为英国科技行业创造机遇的道路上迈出重要一步。CPTPP将为寻求在英国境外成长和扩张的中小型科技创新企业开辟新市场。

其次，根据CPTPP中“原产地规则”，符合规则的商品有资格获得优惠待遇，这将有助于英国企业扩大供应链。目前，英国对CPTPP国家最有价值的出口产品是机械和药品，加入CPTPP将助力英国生产商降低成本，并允许其在成员国之间扩大供应链。

再次，CPTPP或将为英国带来潜在市场和地缘政治优势。英国政府表示将成为全球自由贸易倡导者，期待通过加入CPTPP来加深与世界部分发展最快的经济体之间的贸易联系。

有观察人士认为，某种程度上说，英国加入CPTPP其实也是在等待美国加入。同在CPTPP内将使英国无须再费力与美国商谈双边自贸协议。

此外，还有一些观察人士指出，CPTPP既不是单一市场，也不是关税联盟。相对于欧盟来说，CPTPP更具灵活性，符合英国外交方向。

(责编：艾雯、刘洁妍)

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