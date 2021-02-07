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美国新冠肺炎确诊病例超过2689万 死亡病例达46.1万

2021年02月07日09:42 | 来源：人民网-国际频道
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人民网华盛顿2月6日电 （记者李志伟）据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间2月6日晚6时，全美共报告新冠肺炎确诊26896612例，死亡461843例。过去24小时，美国新增确诊117419例，新增死亡3052例。

约翰斯·霍普金斯大学的数据显示，截至5日的过去一周，美国平均单日新增12.58万确诊病例，较1月上旬高峰期平均值下降了49.6%。

美国疾控中心主任罗谢尔·瓦伦斯基表示，新的、更容易传播的新冠病毒变异株有可能逆转这一趋势。她说：“尽管确诊病例、住院患者数量下降，死亡病例增长也有所放缓，但确诊病例数量依旧维持在极高水平，是去年夏季高峰时期的两倍。”

埃默里大学助理教授萨里塔·沙阿认为，当前美国病例下降趋势是圣诞节假期感染高峰过后的自然回落。哥伦比亚大学医学教授瓦法阿·艾尔萨德尔认为，美国病例下降不能归因于疫苗接种。《纽约时报》报道说，两周来，美国每天新冠病毒检测量也在下降。5日一天进行了170万检测量，这低于1月18日210万的最高单日检测量，也低于公共卫生专家设定的每天200万检测量的门槛。

(责编：燕勐、常红)

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