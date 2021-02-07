新华网北京2月6日电 新任联合国驻华协调员常启德6日在新华网发表题为《预防即为良方：关于中国抗击疫情的思考》的署名文章，全文如下：

2021新年伊始，全球新冠肺炎新增确诊病例数连续三周有所下降。

但在过去的一年里，新增病例速度的减缓导致部分国家放松了警惕，其中包括一些拥有先进医疗系统的国家，这种自鸣得意造成了生命的损失和生计的破坏。

虽然2021年新冠疫苗的投入使用为这场抗疫带来了胜利的曙光，但联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯明确表示：“疫情之下，并无万能解药”。

秉持以科学依据为核心，强有力的公共卫生措施目前仍是预防新冠肺炎传播的最切合实际的方式。值得称道的是，我亲眼目睹中国在此方面树立了良好的榜样。

作为即将上任的联合国驻华协调员，我从肯尼亚飞抵广州。在肯尼亚，我同样担任联合国驻地协调员一职，带领着联合国驻肯尼亚国别小组，与肯尼亚政府携手共同抗疫。

虽来华履新，我抵达中国时并没有也不应得到任何特殊优待。

规定非常明晰。从最早出发之际，我收到统一的要求，即需要出示出发前两天之内的新冠肺炎核酸检测阴性报告和IgM抗体测试结果。

这些检测仅仅是中国采用的全面综合检测及追踪系统的一部分。全套系统对于预防疫情暴发和聚集性疫情至关重要。

抵达时，我注意到中国实行了严格有序的入境筛查措施，工作人员身着严密的个人防护装备，检查入境旅客的体征和症状。

和所有抵达中国的乘客一样，在工作人员的指引下，我来到了指定酒店，完成21天的隔离。

这些小的不便利，对于确保控制新冠肺炎在入境口岸的传播至关重要。我赞扬中国政府各部门之间通力合作，以确保中国人民的健康和安全。疫情面前，不分国籍。

2021年1月16日，我正式开始了在隔离期的工作，为担任联合国驻华协调员做好准备，并与联合国驻华系统的新同事们在线上进行沟通。我深切盼望着将来能够亲自问候新同事，与中国政府、发展伙伴、学术界、私营部门等诸多新老朋友们建立伙伴关系，携手前行。

在隔离期间，我非常注重对时间的规划管理：与亲人保持联系、追补阅读进度、写作与思考。这是我第一次经历隔离，通过严格的健身训练，再结合呼吸练习和瑜伽，我的头脑和身体得以保持敏锐，情绪和精神都保持在最佳状态。我甚至成功实现了每天平均打卡两万步。

图为新任联合国驻华协调员常启德在隔离期间坚持锻炼。

我期待着2月6日平安地结束隔离，走到外面的世界。但与此同时，我深知病毒仍在猖獗，甚至因为不断变异而更加具有攻击性。

春节前发生的疫情局部反弹敲响了警钟，中国有关部门迅速采取了积极的应对措施。

通过春运与家人团聚是每年世界最大规模的人口迁徙，在这个特殊时期，中国的部分城市已发声鼓励就地过年。

我深知这些措施会对大家的幸福感造成影响，但与此同时，我们需要提醒自己，战胜病毒是我们共同的目标。

为了实现目标，我们需要竭尽所能地保护彼此。放眼全球，各国政府、社会和个人必须继续鼓励戴口罩、保持社交礼仪、遵守良好的卫生习惯，传播爱与同情而不是病毒。

我们必须共同落实个人行动，并加强检测、追踪和隔离系统，只有这样才能确保我们接下来的疫苗接种工作不会付之东流。

只有通过像中国这样采用科学手段及简单明了的公共卫生措施，全球才有希望减缓病毒的传播，拯救生命和生计，终结疫情。

我期待着正式加入联合国驻华系统。我们将继续与中国政府携手，共同抗击新冠疫情，推进全民健康覆盖。

(责编：艾雯、刘洁妍)