新华社北京2月6日电 （记者杨依军）国务院总理李克强5日下午在中南海紫光阁出席同欧洲企业家高级别视频对话会。李克强介绍了当前中国经济形势和发展前景，并围绕中国市场和消费、中欧贸易投资合作、中国营商环境、抗击新冠肺炎疫情、应对气候变化等共同关心的议题同与会企业家代表进行了深入交流。欧盟委员会前贸易委员、英国前首席大臣曼德尔森勋爵主持，沃尔沃、空客、德高、阿斯利康、欧莱雅、巴斯夫、思爱普等近30家欧洲知名企业负责人参加。

在谈到中国经济形势时，李克强表示，面对新冠肺炎疫情和世界经济深度衰退冲击，中国政府保持定力，及时果断采取有效的宏观政策，以合理的代价取得了较好的成效，中国经济较快实现稳定恢复，全年增长2.3%。一方面，我们适应市场主体脱困的需要，从中央到地方，坚持有针对性助企纾困，主要采取阶段性大规模减税降费等办法，帮助市场主体特别是受冲击最直接、量大面广的中小微企业、个体工商户纾困，去年共为各类市场主体减税降费超过2.5万亿元人民币。另一方面，我们以更大力度推进营商环境改善，激发市场活力，简化企业登记手续，一视同仁提供公平竞争的保障性措施。去年下半年，中小微企业和个体工商户数量迅速回升，总数已达1.3亿。新增的市场主体保持了较高的活跃度，近年新增的市场主体去年新增纳税2.5万亿元人民币。正是因为稳住了上亿市场主体，从而稳定了就业，保障了民生，对于稳住经济基本盘发挥了基础性作用。

李克强指出，中国经济已经深度融入世界经济。改革开放是中国实现现代化的必由之路。中国从开放中实现发展，在开放中不断提升自身发展水平。我们将秉持对外开放的决心，致力于促进贸易投资自由化便利化。各方应相向而行，共同维护多边主义等国际共识，共同遵循以规则为基础的多边贸易体制以及公平竞争原则。中欧双方前不久宣布如期完成投资协定谈判，就展现了中欧维护国际规则的共同努力和推动经贸合作迈上新台阶的共同愿望。

关于疫苗合作，李克强表示，疫苗是战胜全球疫情的最终武器，是全球公共产品，国际社会应加强疫苗全球合作。欧洲医药企业等同中国企业成功开展疫苗生产合作，再次印证了维护全球产业链供应链稳定对于各国复工复产、维护人类健康福祉至关重要。中方将继续同各方就疫苗和药物研发加强合作，以更好维护人民的健康和安全。

关于应对气候变化，李克强表示，人类只有一个地球家园，国际社会应共同努力减少排放和污染。习近平主席前不久宣布，中国将力争2030年前二氧化碳排放达到峰值、2060年前实现碳中和，中国政府正在制定路线图。中国作为制造业大国，致力于利用现有存量资源，坚持在推动高质量发展中促进能源结构低碳转型和经济社会全面绿色转型。中欧绿色发展、数字经济和智能制造合作前景广阔，希望欧方在清洁能源技术等方面向中国扩大开放。中方愿同欧方加强相关合作，更好造福全人类。

曼德尔森等与会代表赞赏中国推动经济社会发展取得的成效，表示疫情进一步凸显多边主义和全球合作至关重要，强有力的欧中伙伴关系将引领国际社会共同应对全球性挑战。欧中如期完成投资协定谈判对外释放了重大利好，欧洲企业界期盼推进批准和全面落实，愿同中方拓展绿色发展、数字转型、金融投资、气候变化等合作。中国的快速发展和经济持续繁荣为长期在华投资的欧洲企业带来红利，欧洲企业界对中国的发展充满信心，将继续致力于加强对华合作。

国务委员兼外交部长王毅等出席上述活动。

《 人民日报 》（ 2021年02月07日 01 版）

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