人民网北京2月6日电 （记者李欣怡）2月5日，中国—东盟商务理事会发起并联合75家全国性商协会发出《共同推进RCEP区域工商界合作的中方工商界倡议》(以下简称“倡议”)，表达与RCEP区域工商界增进友好合作的积极愿望。

该《倡议》强调，RCEP区域工商界共同充分认识到RCEP建设的重大意义；共同抓住开放机遇，加强产业合作，扩大贸易、投资；相互支持合作抗疫，共同助力构建开放市场的有利条件；发挥企业在经贸合作中的生力军作用。

中国—东盟商务理事会执行理事长许宁宁谈到，该《倡议》的发出，既体现了工商界抓紧落实国务院工作要求积极行动，也向RCEP各成员国工商界发出了在开放中增进合作的积极信号。

泰国驻华大使阿塔育·习萨目表示，在当前RCEP各成员国履行国内审批程序之际，由中国—东盟商务理事会牵头中国国内有关全国性商协会共同发出此《倡议》，正当其时。区域合作是经济发展的重要模式，是区域经济繁荣的坚实基础，此次新冠疫情让人们更加意识到区域合作的重要，RCEP是拓宽和深化区域合作的重要抓手。

中共中央对外联络部前副部长于洪君表示，《倡议》充分体现了中国永远与世界同行与时代同步的坚定意志，也充分展示了中国工商界愿与RCEP合作伙伴同舟共济、共克时艰的积极意愿。相信中方工商界倡议对随之而来的RCEP建设将产生积极的促进作用和示范效应。

中国商务部亚洲司前司长吕克俭表示，RCEP成员国产业互补性强，合作空间广、潜力大。面对疫情给各国经济带来重大冲击的复杂形势，RCEP的签署带来了区域经济产业结构调整和产业创新发展的机遇。产业合作直接关系到RCEP的开放合作成果。正如《倡议》中强调的，应加强各方产业合作，在开放市场中积极打造各国优势互补的新产业链。

中国商业联合会是共同发出《倡议》机构之一，该会会长、亚太零售商协会联盟主席姜明表示，中国商业联合会作为中国商贸流通服务业的代表性行业组织，多年来与RCEP成员国商界保持着友好合作关系。在中国—东盟商务理事会的倡导和组织下发布的《倡议》，将汇集国内外更多的资源，拓展更大的合作空间。

中国电力企业联合会常务副理事长杨昆表示，RCEP的签署将进一步激发成员国各方在能源电力领域的合作。中国电力企业联合会十分荣幸加入由中国—东盟商务理事会组织的《倡议》的发出。借助RCEP带来的投资贸易便利化条件，我们期待与各方加深了解、各取所长，组成更具竞争力的市场主体，进一步放大能源电力产业链、供应链的集聚效应。

中国电子信息行业联合会副会长兼秘书长高素梅表示，RCEP的签署是经济全球化和区域经济一体化的体现，为促进中国—东盟构建可持续发展开阔了更大空间。多年以来，中国—东盟在电子信息领域相互支持与合作。中国电子信息行业联合会将全力支持中国—东盟商务理事会工作，积极推动我国电子信息企业加强与东盟各成员国深入合作，紧紧抓住当前全球电子信息科技变革与产业变革的机遇，积极推动各国数字经济建设，打造可持续发展的数字经济合作伙伴。

中国石油和化学工业联合会领导人、中国石油和化工行业国际产能合作企业联盟秘书长庞广廉表示，《倡议》是促进对接、开放合作的积极举措。中国石油和化学工业联合会将引导中国石化行业，在构建“双循环”新发展格局和RCEP实施中，进一步推进国际石化产能和装备制造合作，加快石化产业链深化布局。

中国机械工业联合会表示，将以RCEP签署为契机，引导行业企业迎接更大范围、更高标准开放带来的机遇与挑战；将会同所有会员单位一道充分利用市场开放，在构建“双循环”新格局中提升产业竞争力,实现产业转型升级，加快形成国际经济竞争合作新优势，实现机械行业高质量发展。

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