人民网曼谷2月7日电（记者孙广勇）2月6日，2021年中泰教育界云聚会暨“2021牛年中泰学人春节联欢会”在线上举行，逾26万在泰中国留学生、学者及华侨华人、泰国在华留学生等在线观看。

本届联欢会由全泰中国学生学者联合会主办，中国驻泰国大使馆支持，泰国留学中国大学校友总会、中外语言交流合作中心曼谷中心协办，以“人心齐·事如意”为主题。

中国驻泰国大使馆临时代办杨欣通过视频为在泰中国留学生送来新春祝福。他表示，2020年是极不平凡的一年，中泰两国友好和各领域合作经受住了疫情的考验，双方和睦相处，共同抗疫，“中泰一家亲”得到进一步升华。希望各位学子心系祖国，不负韶华，守望相助，共同进步，成为传承中泰友谊与合作的友好使者。

泰国高等教育与科研创新部部长阿奈表示，中国春节是阖家团圆，幸福美满的节日。大家通过“云相聚”，分享爱与思念，这也是大家在这段充满挑战的时间里坚强、稳步前行的动力。他寄语广大在泰中国留学生、学者将泰国视为第二故乡，生活愉快，学业有成。

中国教育部原副部长、中国教育国际交流协会会长刘利民也从北京“送达”美好寄语。他说，中泰两国毗邻而居，血脉相通。中国欢迎更多泰国青年来华学习深造，也希望在泰学子博学慎思，报效祖国，与泰国青年一道，共同为促进中泰两国友好和构建人类命运共同体贡献更大力量。

联欢会期间，中泰两国学人奉献了配乐诗朗诵、歌曲演唱和舞蹈等形式多样的文艺节目，并进行现场连线互动，表达了对农历新年的美好祝愿。

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