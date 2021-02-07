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加拿大累计新冠确诊病例超80万例

2021年02月07日08:48 | 来源：新华社
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新华社渥太华2月6日电（记者李保东）据加拿大电视台6日报道，截至当天中午，加拿大累计新冠确诊病例超过80万例，达800348例；累计死亡病例20680例。

加公共卫生署6日公布的数据显示，过去7天，加拿大日均新增确诊病例低于4000例。公共卫生署表示，虽然加拿大日均新增确诊病例数稳步下降，但感染病例数仍是第一波疫情峰值的两倍，希望民众继续遵守疫情防控规定。

为避免民众非必要的出国度假旅行，加总理特鲁多1月29日宣布新的疫情防控措施，包括暂停加拿大到加勒比地区和墨西哥的航班、对所有通过航空入境人员强制检测和隔离等。此外，政府2月4日宣布，延长百人以上邮轮在加拿大水域航行禁令至2022年2月28日，以遏制新冠病毒传播。截至2月5日，加拿大累计确诊变异新冠病毒感染病例278例。

据报道，加拿大政府已批准使用美国辉瑞制药公司与德国生物新技术公司、美国莫德纳公司研发的两款新冠疫苗。由于生产延误等原因，这两款疫苗在加拿大的供应量并未达到原有计划。截至6日中午，加拿大逾105万人接种了新冠疫苗。

特鲁多5日表示，政府将在9月底前让所有自愿接种疫苗的加拿大民众完成接种。

(责编：艾雯、刘洁妍)

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