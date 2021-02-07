人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

法国发行牛年生肖纪念邮票

2021年02月07日08:47 | 来源：新华社
小字号

（国际）（1）法国发行牛年生肖纪念邮票

这是2月6日在法国巴黎举行的发行仪式上拍摄的牛年生肖纪念邮票。新华社记者 高静 摄

新华社巴黎2月6日电（记者胡雪）为迎接中国农历新年，法国邮政公司6日在巴黎举行牛年生肖纪念邮票发行仪式。

这套由法国华人艺术家陈江洪设计的牛年生肖邮票共两枚，一枚票面上牧童手捧花枝坐在牛背上，牛头上戴着大红花；另一枚票面上则是胸前戴着大红花的黄牛。邮票票面上下方分别用法文和中文书写着“牛年”字样。

中国驻法国大使卢沙野出席牛年生肖纪念邮票发行仪式并发表讲话。他说，生肖是中国民俗文化的重要组成部分，海外凡有华人的地方，就有生肖文化。邮票是沟通人与人心灵的信使，也是促进不同文化交流的载体。邮票与生肖完美结合，方寸之间，把中国传统文化带向世界，构建起了中国与世界人民加深了解、增进情谊的桥梁和纽带。

法国邮政公司首席执行官菲利普·瓦尔在仪式上说，法国邮政公司多年来发行中国生肖邮票，体现出开放和文化交流的重要性。

当天发售的牛年生肖邮票首日封也吸引了巴黎众多集邮爱好者到发行仪式现场购买。

2005年，法国邮政公司首次发行中国农历鸡年生肖纪念邮票。

(责编：艾雯、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部