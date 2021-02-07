这是2月6日在法国巴黎举行的发行仪式上拍摄的牛年生肖纪念邮票。新华社记者 高静 摄

新华社巴黎2月6日电（记者胡雪）为迎接中国农历新年，法国邮政公司6日在巴黎举行牛年生肖纪念邮票发行仪式。

这套由法国华人艺术家陈江洪设计的牛年生肖邮票共两枚，一枚票面上牧童手捧花枝坐在牛背上，牛头上戴着大红花；另一枚票面上则是胸前戴着大红花的黄牛。邮票票面上下方分别用法文和中文书写着“牛年”字样。

中国驻法国大使卢沙野出席牛年生肖纪念邮票发行仪式并发表讲话。他说，生肖是中国民俗文化的重要组成部分，海外凡有华人的地方，就有生肖文化。邮票是沟通人与人心灵的信使，也是促进不同文化交流的载体。邮票与生肖完美结合，方寸之间，把中国传统文化带向世界，构建起了中国与世界人民加深了解、增进情谊的桥梁和纽带。

法国邮政公司首席执行官菲利普·瓦尔在仪式上说，法国邮政公司多年来发行中国生肖邮票，体现出开放和文化交流的重要性。

当天发售的牛年生肖邮票首日封也吸引了巴黎众多集邮爱好者到发行仪式现场购买。

2005年，法国邮政公司首次发行中国农历鸡年生肖纪念邮票。

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