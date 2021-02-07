日本首相菅义伟5日就一款追踪新冠病毒感染者与他人密切接触的手机应用软件长期故障道歉。这款名为“COCOA”的应用软件去年9月以来未能向部分手机用户发送密切接触警报。

“COCOA”追踪接触软件由日本厚生劳动省运营，去年6月上线，截至今年2月4日共有接近2500万名用户下载。这款应用软件借助手机间蓝牙通信功能，对距离一米以内、停留超过15分钟的用户做接触记录，记录保存两周。如果软件用户确诊感染新冠病毒并在软件中自我申报，他的密切接触者将收到软件发送的警报。

厚生劳动大臣田村宪久3日证实，“COCOA”在去年9月一次更新后出现故障，无法向搭载安卓系统的手机用户发送密切接触警报，这些用户约占全部下载用户的三成。故障迄今未能排除，田村说争取在2月中旬以前解决。

共同社4日报道，“COCOA”去年9月更新后，软件开发方并不知道已经出现故障，直至同年11月日本网友发帖指出。在社交媒体网站，多名用户反映明明接触过确诊患者，却没有收到应用软件通知。

今年1月，厚生劳动省经由软件研发公司首次得知上述故障。

菅义伟5日在众议院预算委员会上说，他对“COCOA”发生故障“非常抱歉”，“我的责任是彻查此事，防止类似情况再次发生”。他拒绝按在野党要求解除田村大臣一职。（刘秀玲）【新华社微特稿】

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