欧洲联盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩承认，欧盟在确保成员国公民获得足够新冠疫苗的策略上出现错误，包括一度考虑在爱尔兰边界实施疫苗出口管控。

欧盟疫苗接种招致批评，包括成员国所获剂量过少和获取速度过慢。冯德莱恩4日晚接受德国《南德意志报》采访时说，她对欧盟委员会一切决定“负全责”。

为确保疫苗供应，欧盟1月29日发表强硬声明，说将动用欧盟与英国签署的“脱欧”协议第16条，管控疫苗从欧盟出口英国。

依照“脱欧”协议，货物在欧盟国家爱尔兰与英国北爱尔兰地区边界自由流通。而如果英欧任何一方在紧急情况下触发协议第16条，将在这一边界实行出口限制。欧盟上述决定引发巨大争议，招致爱尔兰和英国不满。欧盟1月30日宣布，不再寻求就疫苗出口动用“脱欧”协议第16条。

冯德莱恩说：“我认为我们甚至不应该考虑第16条。我对此感到后悔。”她同时承认，低估疫苗交付延迟的风险。

冯德莱恩的发言人5日说，欧盟代表成员国谈判疫苗合同，已经尽全力。欧盟将采取措施，在今后面对紧急情况时更快响应。

欧盟疫苗接种进度远落后于美国和英国。德国总理安格拉·默克尔2日参加德国电视一台一档访谈节目时说，塞尔维亚使用了中国新冠疫苗，接种速度更快。“我们衷心欢迎任何疫苗企业向欧洲药品管理局提出申请。”（陈立希）【新华社微特稿】

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