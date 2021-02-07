美国国务卿安东尼·布林肯5日与英国外交大臣、法国外交部长、德国外交部长举行视频会议，磋商如何重启伊朗核问题全面协议。

俄罗斯前驻伊朗大使亚历山大·马里亚索夫说，可供这一重要国际协议重启的“时间不多”。

【西方国家协调步调】

法国外交部长让-伊夫·勒德里昂5日在社交媒体推特证实：“我们刚刚就伊朗议题展开深入、重要对话……从而共同应对核（问题）和地区安全挑战。”

德国外交部长海科·马斯、英国外交大臣多米尼克·拉布出席5日视频会。拉布在推文中说，四国外长讨论了如何用统一步调“应对我们的共同关切伊朗”。

美国总统国家安全事务助理杰克·沙利文4日说，美国正与英、法、德政府积极磋商，以期就伊朗核项目议题形成“统一战线”。

伊朗2015年与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。根据这份协议，伊朗承诺限制核计划，换取联合国、美国和欧洲联盟解除制裁。

2018年5月，时任总统唐纳德·特朗普领导的美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并追加一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行协议部分条款，但说所采取措施“可逆”。

【俄方促美抓紧重返】

俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫5日在记者会上说，对美国新政府而言，近期将是美方重返伊核协议、让这份协议得以重启的“关键时刻”。

“我们正接近关键时刻，我方期待美国政府决定它能在多大程度上返回这一重要国际文件。”拉夫罗夫说。

伊朗和美国近来就重返伊核协议互开条件，都要求对方先迈步。美国要求伊朗重新履行协议，伊朗则要求美国取消制裁。

俄罗斯卫星通讯社5日援引俄罗斯前驻伊朗大使马里亚索夫的话说，在美国和伊朗都不愿妥协的情况下，鉴于两国各自内政因素，可供伊核协议重启的“时间不多”。

马里亚索夫说，伊朗定于6月举行总统选举；而美国方面，民主党籍总统约瑟夫·拜登领导的新政府如果决定重返伊核协议，可能会遭遇国会共和党人阻挠。

但在莫斯科国立大学国际关系学院中东问题专家阿德兰·马尔戈耶夫看来，拜登执政下，欧盟可能会在协助重启伊核协议方面发挥更大作用。

马尔戈耶夫说，特朗普执政时期，美国与欧洲传统盟友之间缺乏配合，签署伊核协议的三个欧洲国家和欧盟都没能发挥作用以协助伊朗遵守协议，“但现在，对欧洲方面而言，在谈判中发挥建设性作用将更加容易，因为总体而言，他们与美国现任政府有共同观点。”（杜鹃）（新华社专特稿）

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