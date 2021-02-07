苏珊娜·卡恩

中国走绿色发展之路，是符合时代大势的正确选择。作为世界最大发展中国家，中国倡导绿色发展理念，对于国际社会有正面示范效应

绿色发展将社会经济与生态环境协同考量，是一种高质量的发展模式，对保护全球生态环境、实现包容和可持续的经济增长具有重要意义。那些更注重技术创新和绿色发展的国家，无疑在国际舞台上拥有更强的环境领导力。

国家发展路径的选择对正处在快速上升期的发展中国家而言至关重要。中国走绿色发展之路，是符合时代大势的正确选择。作为世界最大发展中国家，中国倡导绿色发展理念，对于国际社会有正面示范效应。

应对气候变化是当前国际社会推动绿色发展的重要动因。国际社会已就减少温室气体排放的重要性形成共识，出台的排放标准也日益严格。这对巴西和中国等新兴市场国家提出了更大挑战，因为发展中国家需要增加能源供应，提升民众的生活水平。为落实应对气候变化《巴黎协定》和实现联合国2030年可持续发展目标，增加碳汇、发展清洁能源至关重要。

巴西和中国都是清洁能源领域的重要参与者。中国的光伏、电动汽车等产业非常领先，巴西在生物燃料使用上名列前茅。两国可以进一步加强在生物能源领域的合作，利用生物质来生产生物燃料和生物材料，并在更大范围内利用生物质资源研发新产品、新工艺，创造出更大的经济价值。生物经济可以成为中国同巴西等拉美国家应对气候变化、建立政府间绿色经济伙伴关系的纽带。

我多次前往中国参与气候变化和可再生能源等议题的研讨。我所在的巴西里约热内卢联邦大学与中国清华大学成立了中国—巴西气候变化与能源技术创新研究中心，研究课题涵盖如何更高效地制备生物柴油。生物柴油是很好的低碳替代燃料，适用于交通运输尤其是重型车和航运。中国专家对酶法制备生物柴油技术很有研究，这种方法能产生很好的经济和社会效益，希望未来我们的研究成果可以在市场上推广应用。

眼下，亚马孙雨林保护再次成为热点话题，这是中国与亚马孙区域国家开展合作的良好契机。通过相关能力建设、技术转让和联合建立生产基地等举措，中国可以帮助拉美国家更好地应对气候变化、发展绿色经济。巴中两国可以就竹子相关产业开展广泛合作。巴西出产多种竹子，而中国拥有丰富的竹材料应用和高技术竹产品生产经验。竹子生长速度快，有规划地种植开发竹子，不仅能创造经济价值，还可以缓解森林砍伐问题。

发展绿色经济需要在保护自然资源和生物多样性的基础上，将其经济潜力产业化，这离不开国家间携手合作。中国在清洁能源领域技术领先、市场广阔，巴西拥有极其丰富的自然资源和生物质资源，两国都可以为发展绿色经济贡献重要力量，两国合作也将使双方和国际社会获益。

（作者为巴西里约热内卢联邦大学工程学院副院长、中国—巴西气候变化与能源技术创新研究中心巴方负责人）

《 人民日报 》（ 2021年02月07日 03 版）

(责编：刘叶婷、刘洁妍)