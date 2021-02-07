老挝沙湾拿吉省道路升级工程项目竣工典礼现场。

人民网曼谷2月7日电（记者孙广勇）中国北方工业有限公司承建的老挝沙湾拿吉省道路升级工程项目5日在老挝沙湾拿吉省塔潘通县举行竣工仪式。老挝公共工程与运输部部长本占、老挝沙湾拿吉省省长桑迪帕丰威汉，以及老挝财政部、农林部、老中合作委员会及北方国际老挝经理部等部门领导代表出席。

北方国际老挝经理部副总经理马玉龙代表公司出席仪式并致辞。他表示，老挝沙湾公路项目是北方公司在老挝承建的重要公路建设项目，该项目不仅是老挝13号国家公路与23号国家公路的重要连接道路，更是极大提升老挝南部省份的基础设施水平，推动当地社会经济发展的重要民生工程。

老挝公共工程与运输部部长本占表示，老挝沙湾公路项目特殊的地理位置对于老挝尤其是沙湾那吉省的经济社会的发展有着重要的意义。北方公司在沙湾拿吉省交通基础设施方面做出了重要贡献，为交通往来提供了便利条件，促进了生产、旅游和商业的发展。该项目将极大地促进社会经济发展、减少贫困，提高人民生活水平。

项目经理万维莱介绍，该项目为现有道路升级工程，途径沙湾拿吉省和沙拉弯省，连接老挝南13号公路和NR1G公路，道路全长88.2公里。道路升级后，塔潘通城区道路3公里，宽12米，普通公路85.2公里，宽9米；共有19座混凝土桥，总长度458米。道路等级标准为老挝Ⅳ级，设计时速80Km/h，面层为双层沥青表面处治。现已完成所有建设内容包括道路施工、桥涵施工、交通指示牌及防护栏安装等工程。完成并移交农业培训中心、垃圾车等工作，以提升塔潘通县城基础设施建设。

竣工典礼上，老挝主席府官员宣读表彰人员名单，并颁发本扬主席签发的勋章及奖状。随后，老挝公共工程与运输部部长本占及老挝各政府部门领导参加剪裁仪式。

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