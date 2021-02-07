本报记者 周 輖 景 玥 姜 波

“遥远的距离阻断不了亲情和祖国的关爱，中国大使馆将一如既往照顾好每一位海外学子和侨胞，请国内家人们放心。”新春佳节将至，中国驻埃及大使馆举办了一场特殊的庆祝活动——向旅埃留学生和侨胞发放“春节包”，并通过视频连线向部分留学生家属致以新春祝福。

口罩、消毒液、防疫药品和一封慰问信……打开红色的“春节包”，饱含祖国关怀与祝福的物品展现在眼前。埃及中国华侨华人联合会会长陈建南十分感动。他深深感到，祖国时刻牵挂着海外同胞的健康与平安。“我们将以良好心态和精神面貌，坚持科学防疫，平安快乐过好春节”。

连日来，200多家中国驻外使领馆结合驻在国实际情况，陆续向海外留学生、中资企业员工和侨胞等发放内含防疫和春节物资的“春节包”，运往更多国家的“春节包”也已经在路上。一些中国驻外使领馆还专门请当地中餐厅准备了饺子、包子等食物，给思乡的人们送去家的味道。

暖暖“春节包”，传递着来自祖国的牵挂和爱。“在这样特殊的时期，这份来自祖国的关怀是对我们最大的安慰。”伊朗穆斯塔法国际大学留学生白亚辉十分感谢中国大使馆多次邀请国内专家与留学生视频连线，答疑解惑，为大家做心理疏导，并在防疫物资紧张的情况下，第一时间发放“防疫包”。“作为中国人，我感到无比自豪，这种感受在疫情之下尤为强烈。无论何时，祖国就在身边。我们一定会努力学习，学成之后，为祖国的繁荣昌盛贡献自己的力量。”

“太用心了，除了新年贺卡，还‘补给’了医用口罩、防护手套、免洗洗手液等防疫物资。”在西班牙巴塞罗那大学读研的蓝明月表示，身在海外的自己感受到了祖国浓浓的关怀与温暖。今年，她计划和室友一起做年夜饭，和家人视频“云团圆”。“我们一定会继续做好自我防护，过个好年，也请家人放心。”

“自疫情发生以来，当地使领馆已经多次针对留学生和侨胞发放抗疫援助物资。一直得到祖国的关心和牵挂，我们觉得格外温暖。”西班牙华侨华人协会主席陈建新表示，将继续呼吁海外侨胞响应“非必要、非紧急、不旅行”的号召，保护自己、关爱他人，度过一个平安健康的春节。

（本报开罗、马德里2月6日电）

《 人民日报 》（ 2021年02月07日 03 版）

(责编：杨光宇)